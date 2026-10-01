Агент Дзюбы опроверг информацию о завершении карьеры футболиста

Агент нападающего Артема Дзюбы Леонид Гольдман заявил, что футболист не делал никаких официальных заявлений о завершении игровой карьеры. По его словам, спортсмен может продолжить выступать на профессиональном уровне.

«Понятно, что большинство СМИ гонятся за громкими словами и заголовками. Однако никаких официальных объявлений о завершении карьеры Артем не делал. Он любит рекорды и красивые цифры, хочет забить 250 голов — еще поиграет, может»,— сказал господин Гольдман «Спортс». По его словам, Артем Дзюба может сыграть в матчах Кубка России.

Спортсмен понимает, что трансферное окно уже закрыто и физически он в ближайшее время нигде продолжить карьеру не сможет, отметил Леонид Гольдман. «Если зимой вдруг придет какая-то команда с предложением, подумает ли он? Уверен, что подумать точно подумает. Все будет зависеть от обстоятельств»,— отметил он. Он подчеркнул, что, если спортсмен все же решит окончательно завершить карьеру, то объявит об этом «нормально», а «не на ходу, впопыхах, с вырванными из контекста фразами».

Сегодня СМИ написали, что 38-летний футболист завершит карьеру. В публикациях цитировалось короткое видео, на котором Дзюба говорит: «Можно сказать, что завершил. Возможно, могу сыграть только за одну из медиакоманд в Кубке России. Для статистики. Но это неточно».

Последним клубом Артема Дзюбы был тольяттинский «Акрон», контракт с командой истек 30 июня. Ранее он играл за московский «Спартак», «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор» и столичный «Локомотив». Он является лучшим бомбардиром в истории сборной России.

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