Рекордсмен широкого профиля

В 38 лет объявил о завершении карьеры Артем Дзюба — герой чемпионата мира 2018 года, лучший бомбардир российского футбола, а еще его enfant terrible со шлейфом всяких скандальных историй и неординарных сюжетных поворотов в профессиональной жизни за спиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артему Дзюбе принадлежат рекорды по количеству голов в РПЛ и за сборную России

Фото: Злата Машницкая / ФК «Акрон» Артему Дзюбе принадлежат рекорды по количеству голов в РПЛ и за сборную России

Фото: Злата Машницкая / ФК «Акрон»

В четверг, 1 октября, российские информагентства ТАСС и «РИА Новости» распространили заявление Артема Дзюбы. В нем он сообщил, что «можно сказать, завершил карьеру». Дзюба, который прошлый сезон провел в тольяттинском «Акроне», финишировавшем 13-м в чемпионате страны, а в нынешнем не пригодился клубам элитного эшелона, предположил, что, не исключено, сыграет «только за одну из медиакоманд в Кубке России», «для статистики», добавив, что это «неточно».

Новость, конечно, стала поводом вспомнить футбольную биографию игрока, которая на самом деле полна всяких красивых цифр. Среди них есть даже цифры рекордные.

Рекорд — это общее число количества голов Дзюбы в официальных матчах. Их 248, а столько в «независимом», после распада СССР, российском футболе ни у кого не было.

Рекорд — это количество его голов в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Забил Дзюба в ней 177 мячей.

Наконец, рекорд — число его голов за сборную. В марте 2025-го забил в ворота гренадцев 31-й, обойдя Александра Кержакова.

Но, естественно, просто констатировать, что именно Артему Дзюбе принадлежит титул главного бомбардира России, примерно как попытаться описать статус Лионеля Месси и Криштиану Роналду, их место в футболе исключительно снайперскими достижениями. Этого чересчур мало. А в случае с Дзюбой — тем более, потому что вся соль его подошедшей к финалу карьеры в том, сколько в ней самого разного намешано. В этом смысле он точно рекордсмен с отрывом.

И дело не столько в разных скандалах, которых в его биографии навалом. В молодости, создав что-что вроде мема, назвал возглавлявшего «Спартак» Унаи Эмери, сейчас одного из самых уважаемых и титулованных в футболе специалистов, «тренеришкой». Ссорился с партнерами и наставниками. Уже на пике славы, осенью 2020 года, потерял капитанскую повязку в сборной из-за идиотского видео, на котором занимался чем-то очень похожим на мастурбацию перед экраном телевизора. В 2024-м, будучи уже ветераном из ветеранов, дал удивительное интервью «Матч ТВ». В нем он, не особенно сдерживаясь в формулировках, прошелся по известным людям, с которыми его сводила судьба,— из национальной команды, «Спартака», «Зенита», «Локомотива», а также по сотрудникам самого спортивного канала.

Куда интереснее скандалов способность Артема Дзюбы воскрешать надломленную или, такое иногда возникало ощущение, вообще близкую к краху карьеру.

Он как минимум трижды перезагружал ее. В первый раз, когда, с трудом пытаясь закрепиться в основе «Спартака», в 2009 году был отправлен из него в «Томь» после мутной истории с пропажей денег из раздевалки на сборах. Только что в Артеме Дзюбе видели редкого в России таранного форварда с большими перспективами — под два метра ростом, плечистого, но при этом недурно управляющегося с мячом, а теперь чуть ли не списали со счетов. Но сибирская «ссылка», работа со знаменитым тренером Валерием Непомнящим, наоборот, добавили ему полезных навыков, вариативности, а возвращение в «Спартак» в 2011 году получилось почти триумфальным.

Во второй раз «перезагрузка» понадобилась попозже, когда московский клуб, снова вдруг перестав ценить Дзюбу, сначала отдал его в аренду «Ростову», а потом отпустил в набравший невероятную мощь «Зенит», в котором он тоже в конце концов застрял на скамейке запасных. А первый российский чемпионат мира 2018 года был совсем близко. И тогда Артем Дзюба опять поехал в «командировку» на периферию — в тульский «Арсенал». А в нем набрал такой тонус, что без него заявка сборной России на мировом первенстве обойтись никак не могла, хотя, включая в нее Дзюбу, тренер Станислав Черчесов все-таки вряд ли предполагал, что наткнулся на золотую жилу.

На звание главного героя российской команды после вылившегося в ее прорыв в четвертьфинал состязания претендовала целая группа футболистов. Но Дзюбу, который проник в стартовый состав, выйдя на замену в матче открытия с саудовцами и сразу отличившись, выделить было легко.

Это же вокруг него, вокруг его умений многое вертелось в схемах Черчесова: умения цепляться за забросы, скидывать мяч, неожиданно уходить из центра на фланг, освобождая пространство, прессинговать и, разумеется, забивать.

После саудовцев он шикарно, обыграв на крохотном пространстве защитника, забил египтянам, потом в 1/8 финала против испанцев реализовал спасительный пенальти… В общем, турнир мечты.

В третий раз «перезагрузка» произошла после первой для Артема Дзюбы и крайне невыразительной проверки своих возможностей в зарубежном чемпионате: в 2022 году он попробовал себя в турецком «Адана Демирспоре». В тот момент трудно было найти эксперта, который не подозревал бы: в середине четвертого десятка форвард все же скис. Время не обманешь. Но Дзюба, вернувшись в Россию, вернул и бомбардирские таланты, оказавшиеся отнюдь не лишними и для борющегося за медали «Локомотива», и для стремящегося уцелеть в РПЛ «Акрона», пригласившего нападающего в 2024 году. А разбавляющие послужной список громкие скандалы, кажется, никак не влияли на его популярность. За рекорды и харизму и не такое прощают.

Алексей Доспехов