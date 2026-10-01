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Рекордсмен широкого профиля

Главный бомбардир российского футбола Артем Дзюба объявил о завершении карьеры

В 38 лет объявил о завершении карьеры Артем Дзюба — герой чемпионата мира 2018 года, лучший бомбардир российского футбола, а еще его enfant terrible со шлейфом всяких скандальных историй и неординарных сюжетных поворотов в профессиональной жизни за спиной.

Артему Дзюбе принадлежат рекорды по количеству голов в РПЛ и за сборную России

Артему Дзюбе принадлежат рекорды по количеству голов в РПЛ и за сборную России

Фото: Злата Машницкая / ФК «Акрон»

Артему Дзюбе принадлежат рекорды по количеству голов в РПЛ и за сборную России

Фото: Злата Машницкая / ФК «Акрон»

В четверг, 1 октября, российские информагентства ТАСС и «РИА Новости» распространили заявление Артема Дзюбы. В нем он сообщил, что «можно сказать, завершил карьеру». Дзюба, который прошлый сезон провел в тольяттинском «Акроне», финишировавшем 13-м в чемпионате страны, а в нынешнем не пригодился клубам элитного эшелона, предположил, что, не исключено, сыграет «только за одну из медиакоманд в Кубке России», «для статистики», добавив, что это «неточно».

Новость, конечно, стала поводом вспомнить футбольную биографию игрока, которая на самом деле полна всяких красивых цифр. Среди них есть даже цифры рекордные.

  • Рекорд — это общее число количества голов Дзюбы в официальных матчах. Их 248, а столько в «независимом», после распада СССР, российском футболе ни у кого не было.
  • Рекорд — это количество его голов в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Забил Дзюба в ней 177 мячей.
  • Наконец, рекорд — число его голов за сборную. В марте 2025-го забил в ворота гренадцев 31-й, обойдя Александра Кержакова.

Но, естественно, просто констатировать, что именно Артему Дзюбе принадлежит титул главного бомбардира России, примерно как попытаться описать статус Лионеля Месси и Криштиану Роналду, их место в футболе исключительно снайперскими достижениями. Этого чересчур мало. А в случае с Дзюбой — тем более, потому что вся соль его подошедшей к финалу карьеры в том, сколько в ней самого разного намешано. В этом смысле он точно рекордсмен с отрывом.

И дело не столько в разных скандалах, которых в его биографии навалом. В молодости, создав что-что вроде мема, назвал возглавлявшего «Спартак» Унаи Эмери, сейчас одного из самых уважаемых и титулованных в футболе специалистов, «тренеришкой». Ссорился с партнерами и наставниками. Уже на пике славы, осенью 2020 года, потерял капитанскую повязку в сборной из-за идиотского видео, на котором занимался чем-то очень похожим на мастурбацию перед экраном телевизора. В 2024-м, будучи уже ветераном из ветеранов, дал удивительное интервью «Матч ТВ». В нем он, не особенно сдерживаясь в формулировках, прошелся по известным людям, с которыми его сводила судьба,— из национальной команды, «Спартака», «Зенита», «Локомотива», а также по сотрудникам самого спортивного канала.

Куда интереснее скандалов способность Артема Дзюбы воскрешать надломленную или, такое иногда возникало ощущение, вообще близкую к краху карьеру.

Он как минимум трижды перезагружал ее. В первый раз, когда, с трудом пытаясь закрепиться в основе «Спартака», в 2009 году был отправлен из него в «Томь» после мутной истории с пропажей денег из раздевалки на сборах. Только что в Артеме Дзюбе видели редкого в России таранного форварда с большими перспективами — под два метра ростом, плечистого, но при этом недурно управляющегося с мячом, а теперь чуть ли не списали со счетов. Но сибирская «ссылка», работа со знаменитым тренером Валерием Непомнящим, наоборот, добавили ему полезных навыков, вариативности, а возвращение в «Спартак» в 2011 году получилось почти триумфальным.

Во второй раз «перезагрузка» понадобилась попозже, когда московский клуб, снова вдруг перестав ценить Дзюбу, сначала отдал его в аренду «Ростову», а потом отпустил в набравший невероятную мощь «Зенит», в котором он тоже в конце концов застрял на скамейке запасных. А первый российский чемпионат мира 2018 года был совсем близко. И тогда Артем Дзюба опять поехал в «командировку» на периферию — в тульский «Арсенал». А в нем набрал такой тонус, что без него заявка сборной России на мировом первенстве обойтись никак не могла, хотя, включая в нее Дзюбу, тренер Станислав Черчесов все-таки вряд ли предполагал, что наткнулся на золотую жилу.

На звание главного героя российской команды после вылившегося в ее прорыв в четвертьфинал состязания претендовала целая группа футболистов. Но Дзюбу, который проник в стартовый состав, выйдя на замену в матче открытия с саудовцами и сразу отличившись, выделить было легко.

Это же вокруг него, вокруг его умений многое вертелось в схемах Черчесова: умения цепляться за забросы, скидывать мяч, неожиданно уходить из центра на фланг, освобождая пространство, прессинговать и, разумеется, забивать.

После саудовцев он шикарно, обыграв на крохотном пространстве защитника, забил египтянам, потом в 1/8 финала против испанцев реализовал спасительный пенальти… В общем, турнир мечты.

В третий раз «перезагрузка» произошла после первой для Артема Дзюбы и крайне невыразительной проверки своих возможностей в зарубежном чемпионате: в 2022 году он попробовал себя в турецком «Адана Демирспоре». В тот момент трудно было найти эксперта, который не подозревал бы: в середине четвертого десятка форвард все же скис. Время не обманешь. Но Дзюба, вернувшись в Россию, вернул и бомбардирские таланты, оказавшиеся отнюдь не лишними и для борющегося за медали «Локомотива», и для стремящегося уцелеть в РПЛ «Акрона», пригласившего нападающего в 2024 году. А разбавляющие послужной список громкие скандалы, кажется, никак не влияли на его популярность. За рекорды и харизму и не такое прощают.

Алексей Доспехов

Фотогалерея

Лучший бомбардир российского футбола

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Артем Дзюба является воспитанником академии «Спартака», куда его пригласил после просмотра Александр Ярцев. На фото футболист в 2007 году

Артем Дзюба является воспитанником академии «Спартака», куда его пригласил после просмотра Александр Ярцев. На фото футболист в 2007 году

Фото: Дмитрий Костюков / Коммерсантъ  /  купить фото

Артем Дзюба во время матча Кубка УЕФА между московским «Спартаком» и швейцарским «Цюрихом». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу российской команды. 6 декабря 2007 года

Артем Дзюба во время матча Кубка УЕФА между московским «Спартаком» и швейцарским «Цюрихом». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу российской команды. 6 декабря 2007 года

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Свой первый гол в составе «Спартака» Артем Дзюба забил 26 февраля 2007 года в матче Кубка России против новосибирской «Сибири»

Свой первый гол в составе «Спартака» Артем Дзюба забил 26 февраля 2007 года в матче Кубка России против новосибирской «Сибири»

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

Артем Дзюба во время игры против казанского «Рубина». 5 марта 2012 года

Артем Дзюба во время игры против казанского «Рубина». 5 марта 2012 года

Фото: Михаил Соколов / Коммерсантъ

Артем Дзюба во время товарищеского матча между сборными командами России и Уругвая. 25 мая 2012 года

Артем Дзюба во время товарищеского матча между сборными командами России и Уругвая. 25 мая 2012 года

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

Артем Дзюба во время матча между «Спартаком» и «Динамо»

Артем Дзюба во время матча между «Спартаком» и «Динамо»

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

Всего в составе московского «Спартака» Артем Дзюба забил 38 мячей

Всего в составе московского «Спартака» Артем Дзюба забил 38 мячей

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

Отборочный матч Чемпионата Европы по футболу-2016. Матч между национальными сборным России и Молдовы, который прошел на стадионе «Открытие Арена» в Москве. 12 октября 2014 года

Отборочный матч Чемпионата Европы по футболу-2016. Матч между национальными сборным России и Молдовы, который прошел на стадионе «Открытие Арена» в Москве. 12 октября 2014 года

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ  /  купить фото

Товарищеский матч между национальными сборными России и Казахстана, который прошел 31 марта 2015 года на стадионе «Арена Химки». Футболисты Артем Дзюба и Юрий Логвиненко во время матча.

Товарищеский матч между национальными сборными России и Казахстана, который прошел 31 марта 2015 года на стадионе «Арена Химки». Футболисты Артем Дзюба и Юрий Логвиненко во время матча.

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ  /  купить фото

С 2015 по 2022 годы (с перерывом в сезоне-2017/2018) Артем Дзюба выступал в составе петербургского «Зенита»

С 2015 по 2022 годы (с перерывом в сезоне-2017/2018) Артем Дзюба выступал в составе петербургского «Зенита»

Фото: Игорь Озерский / Коммерсантъ

Артем Дзюба (в центре) во время отборочного матча Чемпионата Европы-2016 по футболу между национальными сборными России и Швеции, который прошел на стадионе «Открытие Арена» 5 сентября 2015 года

Артем Дзюба (в центре) во время отборочного матча Чемпионата Европы-2016 по футболу между национальными сборными России и Швеции, который прошел на стадионе «Открытие Арена» 5 сентября 2015 года

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ  /  купить фото

Артем Дзюба празднует гол в ворота сборной Швеции, который оказался в итоге победным (1:0)

Артем Дзюба празднует гол в ворота сборной Швеции, который оказался в итоге победным (1:0)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ  /  купить фото

Артем Дзюба во время матча против сборной Черногории. 12 октября 2015 года

Артем Дзюба во время матча против сборной Черногории. 12 октября 2015 года

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ  /  купить фото

Артем Дзюба на церемонии вручения приза проекта «Советского спорта» «Джентльмен года-2015»

Артем Дзюба на церемонии вручения приза проекта «Советского спорта» «Джентльмен года-2015»

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ  /  купить фото

Болельщик фотографируется с футболистом

Болельщик фотографируется с футболистом

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ  /  купить фото

Артем Дзюба во время игры против «Локомотива»

Артем Дзюба во время игры против «Локомотива»

Фото: Игорь Озерский / Коммерсантъ

Евро-2016. Нападающий сборной России Артем Дзюба (слева) и игрок сборной Англии Крис Смоллинг (справа) в матче национальных команд. Встреча прошла на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась со счетом 1:1

Евро-2016. Нападающий сборной России Артем Дзюба (слева) и игрок сборной Англии Крис Смоллинг (справа) в матче национальных команд. Встреча прошла на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась со счетом 1:1

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

Артем Дзюба за свою карьеру сыграл 55 матчей в составе сборной России, в которых забил 30 мячей

Артем Дзюба за свою карьеру сыграл 55 матчей в составе сборной России, в которых забил 30 мячей

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

Артем Дзюба празднует забитый мяч в ворота самарских «Крыльев Советов». 20 ноября 2016 года. «Зенит» тогда победил со счетом 3:1. На счету Артема Дзюбы два гола

Артем Дзюба празднует забитый мяч в ворота самарских «Крыльев Советов». 20 ноября 2016 года. «Зенит» тогда победил со счетом 3:1. На счету Артема Дзюбы два гола

Фото: Илья Смирнов / Коммерсантъ

Артем Дзюба (слева) на презентации игровой формы «Зенита» сезона-2017/18

Артем Дзюба (слева) на презентации игровой формы «Зенита» сезона-2017/18

Фото: Игорь Озерский / Коммерсантъ  /  купить фото

Болельщик фотографируется с Артемом Дзюбой (слева) и Браниславом Ивановичем (справа) на презентации игровой формы «Зенита» сезона-2017/18

Болельщик фотографируется с Артемом Дзюбой (слева) и Браниславом Ивановичем (справа) на презентации игровой формы «Зенита» сезона-2017/18

Фото: Игорь Озерский / Коммерсантъ  /  купить фото

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев и Артем Дзюба во время матча московской команды против «Арсенала». 6 мая 2018 года. В сезоне-2017/18 Артем Дзюба провел 10 матчей в составе коллектива из Тулы

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев и Артем Дзюба во время матча московской команды против «Арсенала». 6 мая 2018 года. В сезоне-2017/18 Артем Дзюба провел 10 матчей в составе коллектива из Тулы

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ  /  купить фото

Сергей Игнашевич из ЦСКА и нападающий «Арсенала» Артем Дзюба. 6 мая 2018 года

Сергей Игнашевич из ЦСКА и нападающий «Арсенала» Артем Дзюба. 6 мая 2018 года

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ  /  купить фото

Открытая тренировка сборной России по футболу при подготовке к Чемпионату мира по футболу-2018 FIFA. 7 июня 2018 года. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов (слева) и игрок сборной России Артем Дзюба

Открытая тренировка сборной России по футболу при подготовке к Чемпионату мира по футболу-2018 FIFA. 7 июня 2018 года. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов (слева) и игрок сборной России Артем Дзюба

Фото: Василий Пономарев / Коммерсантъ  /  купить фото

Чемпионат мира по футболу в России FIFA-2018. Матч между сборными командами России и Саудовской Аравии. 14 июня 2018 года

Чемпионат мира по футболу в России FIFA-2018. Матч между сборными командами России и Саудовской Аравии. 14 июня 2018 года

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ  /  купить фото

Чемпионат мира по футболу в России FIFA-2018. Матч между сборными командами России и Египта. 19 июня 2018 года

Чемпионат мира по футболу в России FIFA-2018. Матч между сборными командами России и Египта. 19 июня 2018 года

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ  /  купить фото

Артем Дзюба празднует гол в ворота сборной Египта

Артем Дзюба празднует гол в ворота сборной Египта

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ  /  купить фото

Всего на ЧМ-2018 Артем Дзюба забил три мяча

Всего на ЧМ-2018 Артем Дзюба забил три мяча

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ  /  купить фото

Чемпионат мира по футболу в России FIFA-2018. Матч между сборными командами России и Уругвая. 25 июня 2018 года, Самара

Чемпионат мира по футболу в России FIFA-2018. Матч между сборными командами России и Уругвая. 25 июня 2018 года, Самара

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Игра в Самаре завершилась победой сборной Уругвая со счетом 3:0

Игра в Самаре завершилась победой сборной Уругвая со счетом 3:0

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

Артем Дзюба и футболист сборной Уругвая Диего Годин

Артем Дзюба и футболист сборной Уругвая Диего Годин

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

Чемпионат мира по футболу в России FIFA-2018. Матч между сборными командами России и Испании. 1 июля 2018 года. Сборная России выиграла в серии пенальти

Чемпионат мира по футболу в России FIFA-2018. Матч между сборными командами России и Испании. 1 июля 2018 года. Сборная России выиграла в серии пенальти

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

Шарж с Артемом Дзюбой, празднующим гол

Шарж с Артемом Дзюбой, празднующим гол

Фото: Андрей Горшков / Коммерсантъ  /  купить фото

Граффити с Артемом Дзюбой на доме на Садовнической улице в Москве

Граффити с Артемом Дзюбой на доме на Садовнической улице в Москве

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ  /  купить фото

Мурал в честь победы футболистов России над сборной Испании на ЧМ-2018. Изображения Станислава Черчесова, Артема Дзюбы, Игоря Акинфеева и двуглавого орла украсили многоэтажку на ул. Ново-Садовой в Самаре

Мурал в честь победы футболистов России над сборной Испании на ЧМ-2018. Изображения Станислава Черчесова, Артема Дзюбы, Игоря Акинфеева и двуглавого орла украсили многоэтажку на ул. Ново-Садовой в Самаре

Артем Дзюба и игрок сборной Хорватии Иван Ракитич во время матча национальных команд на ЧМ-2018

Артем Дзюба и игрок сборной Хорватии Иван Ракитич во время матча национальных команд на ЧМ-2018

Фото: Михаил Шапаев / РФС / Коммерсантъ  /  купить фото

Церемония вручения государственных награды и почетных грамот спортсменам и тренерам сборной России по футболу — участникам чемпионата мира FIFA–2018 в Кремле. Президент России Владимир Путин и игрок сборной России по футболу Артем Дзюба во время церемонии. 28 июля 2018 года

Церемония вручения государственных награды и почетных грамот спортсменам и тренерам сборной России по футболу — участникам чемпионата мира FIFA–2018 в Кремле. Президент России Владимир Путин и игрок сборной России по футболу Артем Дзюба во время церемонии. 28 июля 2018 года

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Артем Дзюба во время игры Лиги Европы УЕФА между «Зенитом» и норвежским «Мольде». 23 августа 2018 года

Артем Дзюба во время игры Лиги Европы УЕФА между «Зенитом» и норвежским «Мольде». 23 августа 2018 года

Фото: Игорь Озерский / Коммерсантъ  /  купить фото

Артем Дзюба (справа) во время игры Лиги наций УЕФА между сборными России и Швеции на стадионе «Калининград» (0:0). 11 октября 2018 года

Артем Дзюба (справа) во время игры Лиги наций УЕФА между сборными России и Швеции на стадионе «Калининград» (0:0). 11 октября 2018 года

Фото: Олег Бухарев / Коммерсантъ  /  купить фото

Артем Дзюба забил свой 100-й мяч 9 апреля 2016 года в матче чемпионата России между «Зенитом» и пермским «Амкаром». 16 мая 2021 года он отметился 200-м голом в карьере во время игры против «Тамбова». В этом поединке он забил четыре мяча. Покером он также отметился в матчах сборной России против Лихтенштейна и Сан-Марино

Артем Дзюба забил свой 100-й мяч 9 апреля 2016 года в матче чемпионата России между «Зенитом» и пермским «Амкаром». 16 мая 2021 года он отметился 200-м голом в карьере во время игры против «Тамбова». В этом поединке он забил четыре мяча. Покером он также отметился в матчах сборной России против Лихтенштейна и Сан-Марино

Фото: Игорь Озерский / Коммерсантъ  /  купить фото

XXIV мужской профессиональный международный теннисный турнир ATP-250 Spb Open на кортах спортивного комплекса «Сибур Арена». Матч легенд

XXIV мужской профессиональный международный теннисный турнир ATP-250 Spb Open на кортах спортивного комплекса «Сибур Арена». Матч легенд

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ  /  купить фото

В составе «Зенита» Артем Дзюба провел 249 матчей, в которых забил 108 мячей

В составе «Зенита» Артем Дзюба провел 249 матчей, в которых забил 108 мячей

Фото: Игорь Руссак / Коммерсантъ  /  купить фото

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба и защитник ФК «Уфа» Йонуц Неделчару. 26 сентября 2020 года. В настоящее время оба футболиста выступают за тольяттинский «Акрон»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба и защитник ФК «Уфа» Йонуц Неделчару. 26 сентября 2020 года. В настоящее время оба футболиста выступают за тольяттинский «Акрон»

Фото: Иван Петров / Коммерсантъ  /  купить фото

С 2022 по 2024 год Артем Дзюба сыграл в составе московского «Локомотива»

С 2022 по 2024 год Артем Дзюба сыграл в составе московского «Локомотива»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ  /  купить фото

Артем Дзюба на матче Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА (Москва) и СКА (Санкт-Петербург). Нападающий четыре раза становился чемпионом страны в составе «Зенита», столько же раз он побеждал в Суперкубке России. В его активе также два выигранных Кубка России в составе «Зенита» и еще один — в составе «Ростова»

Артем Дзюба на матче Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА (Москва) и СКА (Санкт-Петербург). Нападающий четыре раза становился чемпионом страны в составе «Зенита», столько же раз он побеждал в Суперкубке России. В его активе также два выигранных Кубка России в составе «Зенита» и еще один — в составе «Ростова»

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

12 сентября 2024 года Артем Дзюба стал игроком тольяттинского «Акрона», заключив контракт до конца сезона-2024/25

12 сентября 2024 года Артем Дзюба стал игроком тольяттинского «Акрона», заключив контракт до конца сезона-2024/25

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Артем Дзюба 9 марта 2025 года стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Свой рекордный 234-й год он забил в матче против самарских «Крыльев Советов»

Артем Дзюба 9 марта 2025 года стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Свой рекордный 234-й год он забил в матче против самарских «Крыльев Советов»

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Нападающий «Акрона» заранее подготовился к своему рекорду

Нападающий «Акрона» заранее подготовился к своему рекорду

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Партнеры по команде качают лучшего бомбардира российского футбола

Партнеры по команде качают лучшего бомбардира российского футбола

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

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Артем Дзюба является воспитанником академии «Спартака», куда его пригласил после просмотра Александр Ярцев. На фото футболист в 2007 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Костюков  /  купить фото

Артем Дзюба во время матча Кубка УЕФА между московским «Спартаком» и швейцарским «Цюрихом». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу российской команды. 6 декабря 2007 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Свой первый гол в составе «Спартака» Артем Дзюба забил 26 февраля 2007 года в матче Кубка России против новосибирской «Сибири»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Артем Дзюба во время игры против казанского «Рубина». 5 марта 2012 года

Фото: Коммерсантъ / Михаил Соколов

Артем Дзюба во время товарищеского матча между сборными командами России и Уругвая. 25 мая 2012 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Артем Дзюба во время матча между «Спартаком» и «Динамо»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Всего в составе московского «Спартака» Артем Дзюба забил 38 мячей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Отборочный матч Чемпионата Европы по футболу-2016. Матч между национальными сборным России и Молдовы, который прошел на стадионе «Открытие Арена» в Москве. 12 октября 2014 года

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

Товарищеский матч между национальными сборными России и Казахстана, который прошел 31 марта 2015 года на стадионе «Арена Химки». Футболисты Артем Дзюба и Юрий Логвиненко во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

С 2015 по 2022 годы (с перерывом в сезоне-2017/2018) Артем Дзюба выступал в составе петербургского «Зенита»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Озерский

Артем Дзюба (в центре) во время отборочного матча Чемпионата Европы-2016 по футболу между национальными сборными России и Швеции, который прошел на стадионе «Открытие Арена» 5 сентября 2015 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Артем Дзюба празднует гол в ворота сборной Швеции, который оказался в итоге победным (1:0)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Артем Дзюба во время матча против сборной Черногории. 12 октября 2015 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Артем Дзюба на церемонии вручения приза проекта «Советского спорта» «Джентльмен года-2015»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Болельщик фотографируется с футболистом

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Артем Дзюба во время игры против «Локомотива»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Озерский

Евро-2016. Нападающий сборной России Артем Дзюба (слева) и игрок сборной Англии Крис Смоллинг (справа) в матче национальных команд. Встреча прошла на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась со счетом 1:1

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Артем Дзюба за свою карьеру сыграл 55 матчей в составе сборной России, в которых забил 30 мячей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Артем Дзюба празднует забитый мяч в ворота самарских «Крыльев Советов». 20 ноября 2016 года. «Зенит» тогда победил со счетом 3:1. На счету Артема Дзюбы два гола

Фото: Коммерсантъ / Илья Смирнов

Артем Дзюба (слева) на презентации игровой формы «Зенита» сезона-2017/18

Фото: Коммерсантъ / Игорь Озерский  /  купить фото

Болельщик фотографируется с Артемом Дзюбой (слева) и Браниславом Ивановичем (справа) на презентации игровой формы «Зенита» сезона-2017/18

Фото: Коммерсантъ / Игорь Озерский  /  купить фото

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев и Артем Дзюба во время матча московской команды против «Арсенала». 6 мая 2018 года. В сезоне-2017/18 Артем Дзюба провел 10 матчей в составе коллектива из Тулы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Сергей Игнашевич из ЦСКА и нападающий «Арсенала» Артем Дзюба. 6 мая 2018 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Открытая тренировка сборной России по футболу при подготовке к Чемпионату мира по футболу-2018 FIFA. 7 июня 2018 года. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов (слева) и игрок сборной России Артем Дзюба

Фото: Коммерсантъ / Василий Пономарев  /  купить фото

Чемпионат мира по футболу в России FIFA-2018. Матч между сборными командами России и Саудовской Аравии. 14 июня 2018 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Чемпионат мира по футболу в России FIFA-2018. Матч между сборными командами России и Египта. 19 июня 2018 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Артем Дзюба празднует гол в ворота сборной Египта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Всего на ЧМ-2018 Артем Дзюба забил три мяча

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Чемпионат мира по футболу в России FIFA-2018. Матч между сборными командами России и Уругвая. 25 июня 2018 года, Самара

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Игра в Самаре завершилась победой сборной Уругвая со счетом 3:0

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Артем Дзюба и футболист сборной Уругвая Диего Годин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Чемпионат мира по футболу в России FIFA-2018. Матч между сборными командами России и Испании. 1 июля 2018 года. Сборная России выиграла в серии пенальти

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Шарж с Артемом Дзюбой, празднующим гол

Фото: Коммерсантъ / Андрей Горшков  /  купить фото

Граффити с Артемом Дзюбой на доме на Садовнической улице в Москве

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Мурал в честь победы футболистов России над сборной Испании на ЧМ-2018. Изображения Станислава Черчесова, Артема Дзюбы, Игоря Акинфеева и двуглавого орла украсили многоэтажку на ул. Ново-Садовой в Самаре

Артем Дзюба и игрок сборной Хорватии Иван Ракитич во время матча национальных команд на ЧМ-2018

Фото: Коммерсантъ / Михаил Шапаев / РФС  /  купить фото

Церемония вручения государственных награды и почетных грамот спортсменам и тренерам сборной России по футболу — участникам чемпионата мира FIFA–2018 в Кремле. Президент России Владимир Путин и игрок сборной России по футболу Артем Дзюба во время церемонии. 28 июля 2018 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Артем Дзюба во время игры Лиги Европы УЕФА между «Зенитом» и норвежским «Мольде». 23 августа 2018 года

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Артем Дзюба (справа) во время игры Лиги наций УЕФА между сборными России и Швеции на стадионе «Калининград» (0:0). 11 октября 2018 года

Фото: Коммерсантъ / Олег Бухарев  /  купить фото

Артем Дзюба забил свой 100-й мяч 9 апреля 2016 года в матче чемпионата России между «Зенитом» и пермским «Амкаром». 16 мая 2021 года он отметился 200-м голом в карьере во время игры против «Тамбова». В этом поединке он забил четыре мяча. Покером он также отметился в матчах сборной России против Лихтенштейна и Сан-Марино

Фото: Коммерсантъ / Игорь Озерский  /  купить фото

XXIV мужской профессиональный международный теннисный турнир ATP-250 Spb Open на кортах спортивного комплекса «Сибур Арена». Матч легенд

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

В составе «Зенита» Артем Дзюба провел 249 матчей, в которых забил 108 мячей

Фото: Коммерсантъ / Игорь Руссак  /  купить фото

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба и защитник ФК «Уфа» Йонуц Неделчару. 26 сентября 2020 года. В настоящее время оба футболиста выступают за тольяттинский «Акрон»

Фото: Коммерсантъ / Иван Петров  /  купить фото

С 2022 по 2024 год Артем Дзюба сыграл в составе московского «Локомотива»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Артем Дзюба на матче Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА (Москва) и СКА (Санкт-Петербург). Нападающий четыре раза становился чемпионом страны в составе «Зенита», столько же раз он побеждал в Суперкубке России. В его активе также два выигранных Кубка России в составе «Зенита» и еще один — в составе «Ростова»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

12 сентября 2024 года Артем Дзюба стал игроком тольяттинского «Акрона», заключив контракт до конца сезона-2024/25

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Артем Дзюба 9 марта 2025 года стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Свой рекордный 234-й год он забил в матче против самарских «Крыльев Советов»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Нападающий «Акрона» заранее подготовился к своему рекорду

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Партнеры по команде качают лучшего бомбардира российского футбола

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

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