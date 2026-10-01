Рекордсмен широкого профиля
Главный бомбардир российского футбола Артем Дзюба объявил о завершении карьеры
В 38 лет объявил о завершении карьеры Артем Дзюба — герой чемпионата мира 2018 года, лучший бомбардир российского футбола, а еще его enfant terrible со шлейфом всяких скандальных историй и неординарных сюжетных поворотов в профессиональной жизни за спиной.
Артему Дзюбе принадлежат рекорды по количеству голов в РПЛ и за сборную России
Фото: Злата Машницкая / ФК «Акрон»
В четверг, 1 октября, российские информагентства ТАСС и «РИА Новости» распространили заявление Артема Дзюбы. В нем он сообщил, что «можно сказать, завершил карьеру». Дзюба, который прошлый сезон провел в тольяттинском «Акроне», финишировавшем 13-м в чемпионате страны, а в нынешнем не пригодился клубам элитного эшелона, предположил, что, не исключено, сыграет «только за одну из медиакоманд в Кубке России», «для статистики», добавив, что это «неточно».
Новость, конечно, стала поводом вспомнить футбольную биографию игрока, которая на самом деле полна всяких красивых цифр. Среди них есть даже цифры рекордные.
- Рекорд — это общее число количества голов Дзюбы в официальных матчах. Их 248, а столько в «независимом», после распада СССР, российском футболе ни у кого не было.
- Рекорд — это количество его голов в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Забил Дзюба в ней 177 мячей.
- Наконец, рекорд — число его голов за сборную. В марте 2025-го забил в ворота гренадцев 31-й, обойдя Александра Кержакова.
Но, естественно, просто констатировать, что именно Артему Дзюбе принадлежит титул главного бомбардира России, примерно как попытаться описать статус Лионеля Месси и Криштиану Роналду, их место в футболе исключительно снайперскими достижениями. Этого чересчур мало. А в случае с Дзюбой — тем более, потому что вся соль его подошедшей к финалу карьеры в том, сколько в ней самого разного намешано. В этом смысле он точно рекордсмен с отрывом.
И дело не столько в разных скандалах, которых в его биографии навалом. В молодости, создав что-что вроде мема, назвал возглавлявшего «Спартак» Унаи Эмери, сейчас одного из самых уважаемых и титулованных в футболе специалистов, «тренеришкой». Ссорился с партнерами и наставниками. Уже на пике славы, осенью 2020 года, потерял капитанскую повязку в сборной из-за идиотского видео, на котором занимался чем-то очень похожим на мастурбацию перед экраном телевизора. В 2024-м, будучи уже ветераном из ветеранов, дал удивительное интервью «Матч ТВ». В нем он, не особенно сдерживаясь в формулировках, прошелся по известным людям, с которыми его сводила судьба,— из национальной команды, «Спартака», «Зенита», «Локомотива», а также по сотрудникам самого спортивного канала.
Куда интереснее скандалов способность Артема Дзюбы воскрешать надломленную или, такое иногда возникало ощущение, вообще близкую к краху карьеру.
Он как минимум трижды перезагружал ее. В первый раз, когда, с трудом пытаясь закрепиться в основе «Спартака», в 2009 году был отправлен из него в «Томь» после мутной истории с пропажей денег из раздевалки на сборах. Только что в Артеме Дзюбе видели редкого в России таранного форварда с большими перспективами — под два метра ростом, плечистого, но при этом недурно управляющегося с мячом, а теперь чуть ли не списали со счетов. Но сибирская «ссылка», работа со знаменитым тренером Валерием Непомнящим, наоборот, добавили ему полезных навыков, вариативности, а возвращение в «Спартак» в 2011 году получилось почти триумфальным.
Во второй раз «перезагрузка» понадобилась попозже, когда московский клуб, снова вдруг перестав ценить Дзюбу, сначала отдал его в аренду «Ростову», а потом отпустил в набравший невероятную мощь «Зенит», в котором он тоже в конце концов застрял на скамейке запасных. А первый российский чемпионат мира 2018 года был совсем близко. И тогда Артем Дзюба опять поехал в «командировку» на периферию — в тульский «Арсенал». А в нем набрал такой тонус, что без него заявка сборной России на мировом первенстве обойтись никак не могла, хотя, включая в нее Дзюбу, тренер Станислав Черчесов все-таки вряд ли предполагал, что наткнулся на золотую жилу.
На звание главного героя российской команды после вылившегося в ее прорыв в четвертьфинал состязания претендовала целая группа футболистов. Но Дзюбу, который проник в стартовый состав, выйдя на замену в матче открытия с саудовцами и сразу отличившись, выделить было легко.
Это же вокруг него, вокруг его умений многое вертелось в схемах Черчесова: умения цепляться за забросы, скидывать мяч, неожиданно уходить из центра на фланг, освобождая пространство, прессинговать и, разумеется, забивать.
После саудовцев он шикарно, обыграв на крохотном пространстве защитника, забил египтянам, потом в 1/8 финала против испанцев реализовал спасительный пенальти… В общем, турнир мечты.
В третий раз «перезагрузка» произошла после первой для Артема Дзюбы и крайне невыразительной проверки своих возможностей в зарубежном чемпионате: в 2022 году он попробовал себя в турецком «Адана Демирспоре». В тот момент трудно было найти эксперта, который не подозревал бы: в середине четвертого десятка форвард все же скис. Время не обманешь. Но Дзюба, вернувшись в Россию, вернул и бомбардирские таланты, оказавшиеся отнюдь не лишними и для борющегося за медали «Локомотива», и для стремящегося уцелеть в РПЛ «Акрона», пригласившего нападающего в 2024 году. А разбавляющие послужной список громкие скандалы, кажется, никак не влияли на его популярность. За рекорды и харизму и не такое прощают.