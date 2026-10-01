Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба завершил карьеру

Нападающий Артем Дзюба завершил профессиональную карьеру. При этом он допустил, что сможет выступить за какой-либо клуб в FONBET Кубке России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Дзюба (слева)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Артем Дзюба (слева)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

«Можно сказать, что завершил. Возможно, могу сыграть только за одну из медиакоманд в Кубке России. Для статистики. Но это неточно»,— приводит слова 38-летнего футболиста ТАСС.

Последним клубом Артема Дзюбы был тольяттинский «Акрон», контракт с командой истек 30 июня. На протяжении карьеры он также выступал за московский «Спартак», «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор» и столичный «Локомотив». В составе петербургского клуба форвард стал четырехкратным чемпионом России, а также выиграл два кубка и четыре суперкубка страны.

За сборную России Дзюба выступал с 2011 по 2025 год. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды — 31 гол в 56 матчах. Всего на высшем уровне он забил 248 мячей.

Арнольд Кабанов