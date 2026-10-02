За памятники расплатятся участком

В Свердловской области готовят механизм предоставления земельных участков без торгов инвесторам, которые будут восстанавливать объекты культурного наследия (ОКН), находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Об этом на сессии, организованной «Коммерсантъ-Урал» совместно с мэрией и коллегией адвокатов «Регионсервис» на форуме 100+ TechnoBuild, рассказал свердловский замминистра экономики Сергей Сосновских.

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Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Доходный дом купца Е.И. Первушина

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

По его словам, соответствующие изменения уже внесены в 18-й областной закон, который предусматривает условия для реализации масштабного инвестиционного проекта (МИП), а сейчас региональные власти разрабатывают порядок реализации этого механизма. Предполагается, что инвестор вкладывается в восстановление исторического объекта, а взамен получает земельный участок для реализации собственного инвестиционного проекта. Как уточнил «Ъ-Урал» господин Сосновских, механизм будет открыт для разных инвесторов, не только для застройщиков. При этом приоритетом для региона является получение социального эффекта от восстановления ОКН.

«Здесь очень важен на самом деле социальный эффект. Не просто восстановить же надо его, а надо, чтобы он жил дальше. Когда объект живет, он является более привлекательным для туристов»,— пояснил господин Сосновских.

Как рассказала «Ъ-Урал» замначальника свердловского управления госохраны ОКН Юлия Бердюгина, после восстановления памятника он должен оставаться в муниципальной или государственной собственности. Перечень ОКН, предлагаемых для вовлечения в МИП, уже составлен.

Всего в перечень вошли 20 объектов: восемь находятся в Екатеринбурге, пять — в Невьянске, три — в Верхотурье и четыре — в Ирбите.

В Екатеринбурге инвесторам будут предлагать следующие объекты:

Дом мещанки Д.Я. Симановой (ул. 8 Марта, д. 12);

Доходный дом купца Е.И. Первушина (ул. 8 Марта, д. 28 / Радищева, д. 2);

Дом К.В. Лукина (ул. Розы Люксембург, д. 19);

Дом А.Н. Судакова (ул. Тургенева, д. 24);

Дом мещанки Е.Ф. Погорельцевой (ул. 8 Марта, д. 33);

Дом К.М. Панова (ул. Сакко и Ванцетти, д. 23);

Дом купца А.С. Лебедева (ул. Сакко и Ванцетти, д. 25);

Дом Мишиных (ул. Февральской революции, д. 9).

Как объяснил господин Сосновских, стоимость предоставляемого участка без торгов будет зависеть от стоимости работ над ОКН. При этом закрепленных за каждым памятником участков, которые будут давать инвестору, нет. Какую землю получат инвесторы, будут обсуждать индивидуально.

Предполагается, что механизм может начать работать уже этой осенью.

Подробнее о реализации МИПов и других механизмах развития территорий — в материале «Ъ-Урал».

Мария Игнатова