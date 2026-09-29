«В Екатеринбурге потенциал сумасшедший, его можно и нужно развивать»

Участники сессии «Новые механизмы повышения экономического потенциала городских территорий» в рамках форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге обсудили инструменты, которые могут поддержать развитие городских территорий в условиях снижения доступности ипотеки и роста стоимости реализации проектов. Представители власти и бизнеса сошлись в том, что одного механизма комплексного развития территорий (КРТ) для решения новых задач уже недостаточно. В Екатеринбурге акцент сделали на вовлечении неиспользуемых площадок, создании новых точек притяжения и привлечении в город не только девелоперов, но и промышленного бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сессия "Новые механизмы повышения экономического потенциала городских территорий"

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Сессия "Новые механизмы повышения экономического потенциала городских территорий"

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Сессию «Новые механизмы повышения экономического потенциала городских территорий» организовал «Коммерсантъ-Урал» совместно с администрацией Екатеринбурга и коллегией адвокатов «Регионсервис».

Открывая дискуссию, первый заместитель председателя заксобрания Свердловской области, вице-президент НОСТРОЙ Аркадий Чернецкий отметил, что строительной отрасли приходится искать новые модели работы из-за изменения условий ипотечного рынка. По его словам, возвращения льготной ипотеки к параметрам двух-трехлетней давности ожидать не стоит. В качестве одного из возможных ориентиров он предложил вспомнить практики 1990-х годов — муниципальные займы, взаимное кредитование и рассрочки. Екатеринбург, по его оценке, остается одним из лидеров по качеству новых жилых проектов и применению КРТ.

«По-моему, у большинства наших особенно серьезных застройщиков подход, когда построить подешевле, продать подороже, все-таки сходит на нет. Как-бы это сказать поделикатнее — барыжничество. Солидные руководители понимают, что для того, чтобы хорошо продать продукт, особенно в условиях серьезной конкуренции и падения спроса, этот продукт должен иметь серьезные конкурентные преимущества»,— рассказал господин Чернецкий.

«Барыги у нас все-таки чуть-чуть остались. Их действительно уже мало, мы с ними боремся, но нет, нет да появляются. Но это не местные застройщики»,— прокомментировал его слова исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент НОСТРОЙ Аркадий Чернецкий (справа)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Вице-президент НОСТРОЙ Аркадий Чернецкий (справа)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Аркадий Чернецкий отдельно упомянул о важности взаимодействии власти и бизнеса. По его мнению, социальная инфраструктура должна создаваться при участии застройщиков, но дополнительные обязательства необходимо соотносить с экономикой проекта. Екатеринбург и Свердловская область, отметил он, демонстрируют более гибкий подход, когда возможности девелопера учитываются при определении его нагрузки, а застройщики понимают, что без развития социальной инфраструктуры развитие города будет невозможно.

Во время обсуждения участники заявили, что без конца упоминать три буквы «КРТ» — стало уже моветоном, поэтому во время сессии часто звучали другие три буквы — «МИП» (масштабный инвестиционный проект).

Председатель комитета по административным процедурам НОСТРОЙ Леонид Бандорин отметил, что сейчас действует набор преференциальных режимов, в том числе МИП, территории опережающего развития (ТОР) и особые экономические зоны (ОЭЗ). Как рассказала адвокат, управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов «Регионсервис», руководитель практики недвижимости и строительства Анна Жолобова, МИП существует в земельном законодательстве более 10 лет, но при этом в регионах их не так много.

Она отметила, что Свердловская область, в числе немногих регионов при реализации МИП сохраняет за собой право предоставления земельных участков для строительства жилой недвижимости. «В ряде регионов ввелся новый показатель — иные направления, соответствующие стратегической развитии региона. То есть фактически под МИП можно провести практически любой проект в сфере индустриальной недвижимости и коммерческих проектов. Следовательно, данный механизм, скорее всего, должен стать достаточно привлекательным в сочетании с иными механизмами градостроительства»,— пояснила госпожа Жолобова. По ее словам, на сегодня ни в одном регионе нет специальных ставок, которые бы предусматривали пониженные ставки арендной платы для таких проектов. Госпожа Жолобова отметила, что в отличие от гражданского законодательства текущее земельное и градостроительное регулирование в значительной степени закреплено на уровне регионов. «Ключевые нормативные позиции складываются исходя из стратегических задач и векторов развития экономики субъектов РФ. При этом обилие существующих правовых механизмов, их грамотное сочетание и взаимное дополнение могут позволить бизнесу комфортно имплементировать проекты в ту или иную региональную территорию»,— добавила она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области Сергей Сосновских

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Заместитель министра экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области Сергей Сосновских

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Свердловская область в 2026 году поменяла критерий для реализации МИП. По словам заместителя министра экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области Сергея Сосновских, перечень потенциальных проектов был расширен: в частности, предусмотрены механизмы для индустриальной инфраструктуры, небольших промышленных площадок, центров обработки данных и проектов, связанных с сохранением объектов культурного наследия (ОКН). Для ряда таких проектов предусмотрено предоставление земли без торгов. В частности, для центров обработки данных (ЦОД) установлен порог инвестиций от 1 млрд руб., а для отдельных промышленных проектов — от 500 млн руб. на гектар.

Интерес к использованию коммерческой и индустриальной недвижимости, как дополнительного инструмента развития, показала Москва, заявил заместитель гендиректора АО «Дирекция технологической инфраструктуры Москвы» Никита Исаков. По его словам, в Москве работают 56 технопарков, более 3 млн кв. м и они заполнены на 98%.

Заместитель министра градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области Михаил Генин рассказал, что в регионе активно реализуется программа КРТ рассчитываются затраты на расселение, строительство, инженерную и транспортную инфраструктуру и сопоставляются с потенциальной экономикой проекта. Это позволяет определить, какую дополнительную социальную нагрузку способен принять инвестор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Рустам Галямов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Рустам Галямов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Для Екатеринбурга вопрос сводится уже не только к освоению отдельных площадок, как к масштабному развитию города в целом. Рустам Галямов сообщил, что город продолжит использовать КРТ — как через торги, так и по инициативе правообладателей. Совместно со Свердловской областью определены несколько площадок для реализации через оператора. По его словам, Екатеринбург прорабатывает механизм, где обязательством инвестора станет строительство школы.

При этом город заинтересован в максимально эффективном вовлечении неиспользуемых и депрессивных территорий. «Нужно думать не о развитии какой-то территории, а о развитии потенциала города. В Екатеринбурге потенциал сумасшедший, его можно и нужно развивать. Когда я пришел в администрацию ситуация в стройотрасле была на экономическом подъеме, но внутренне здесь были проблемы, которые мы решали. И мы сделали все возможное для того, чтобы федеральные застройщики зашли сюда. И сейчас задача сделать так, чтобы сюда пришли не только застройщики, а все остальные федеральные, основные компании для развития промышленности»,— пояснил господин Галямов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников предложил смотреть на развитие территории шире юридического инструментария. По его словам, экономический потенциал Екатеринбурга могут существенно увеличивать крупные точки притяжения — кампус УрФУ, выставочный центр, Дворец водных видов спорта, а также медицинский кластер, который планируют построить в районе ВИЗ-Правобережный. Такие проекты, считает он, способны превратить ранее сложные для освоения территории в новые центры развития.

Генеральный директор «Форум-групп» Антон Соловьев связал развитие территорий с необходимостью управления долгосрочными рисками. По его словам, Екатеринбург выгодно отличается сочетанием федеральных и местных застройщиков и отсутствием доминирующей компании, что создает условия для конкуренции. Однако при текущей макроэкономике девелоперам необходимо оценивать риски проектов на горизонте 10–15 лет, а власти могут способствовать реализации крупных проектов, снижая часть обязательств и неопределенности.

Положительно скажется на рынке снижение административных барьеров, а также стабильность в правовом регулировании, отметил заместитель генерального директора по правовым вопросам «Синара-Девелопмент» Сергей Казанцев. Генеральный директор компании «Практика» Александр Невмержицкий отметил, что все законы, которые было возможно принять уже приняли, но в разных регионах эти законы читают по-разному, при этом, по его мнению, в Екатеринбурге администрацией города выстроена система, которая работает четко по закону, а также согласился с господином Чернецким, что Екатеринбург является образцовым городом в РФ по продукту. «Ни одна точечная застройка не даст такого продукта, который нужен людям»,— отметил господин Невмержицкий, вновь вернувших к КРТ, как к реальному механизму развития.

В завершение сессии господин Галямов отметил, что Екатеринбург развивается сбалансированно, но сегодня нужно внимательнее смотреть на развитие промышленных территорий и это даст эффект. «Наши девелоперы не пропадут. Говорят, что можно бесконечно смотреть на огонь, воду и как люди работают, я бы еще добавил, что можно смотреть как наши девелоперы справляются с проблемами. Я в них верю на 100%, решим любые проблемы»,— резюмировал Рустам Галямов.

Мария Игнатова