Суд взыскал с курской компании 160 млн за незаконную приватизацию господрядчика

Ленинский райсуд Курска удовлетворил иск прокурора Курской области о незаконной приватизации одного из ключевых дорожных подрядчиков региона — ООО «Благоустройство». Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд согласился, что в 2023 году общество незаконно было передано по заниженной цене в пользу местного ООО «Автотранссервис». По словам господина Хинштейна, это одна из трех компаний, между которыми «на протяжении многих лет были разделены все контракты» на уборку и содержание города.

Руководство мэрии передало 49% «Благоустройства» в 2023 году «Автотранссервису» за 55,8 млн руб. При этом чистая прибыль компании в том же году составляла 85 млн руб., а в 2024-м — уже 98 млн руб. Как отмечает Александр Хинштейн, торги были «искусственно ограничены, а оценка кратно занижена».

В итоге суд взыскал с «Автотранссервиса» стоимость 49% доли «Благоустройства» в размере 155,9 млн руб., а также 4,2 млн руб. неосновательного обогащения. Также договор купли-продажи этой доли был признан ничтожным. Сама компания ранее уже вернулась в собственность города.

«Что касается коррупционных обстоятельств этой дурно пахнущей истории, ими, надеюсь, займутся следственные и правоохранительные органы. Все основания для этого налицо»,— добавил губернатор.

Решение пока не вступило в законную силу. После того как это произойдет, господин Хинштейн рассчитывает, что благоустройством Курска будет заниматься компания, «на 100% принадлежащая городу и работающая исключительно в интересах жителей, а не коммерсантов».

В мае «Ъ-Черноземье» сообщал, что соответчиками по иску являются бывший мэр Курска Игорь Куцак и комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии облцентра, а также еще ряд физических и юрлиц.

Егор Якимов