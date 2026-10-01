На Урале власти дополнительно выделили более 400 млн на лекарства льготникам

Свердловские власти на заседании правительства решили дополнительно направить 401,4 млн руб. на лекарства для федеральных льготников. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Денис Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По словам главы региона, это уже третье дополнительное выделение средств на эти цели в 2026 году. «Всего на обеспечение жизненно необходимыми лекарствами льготников федерального регистра в 2026-м дополнительно направили 1,5 млрд руб., а в прошлом году — 944 млн руб.»,— написал он.

По словам господина Паслера, потребность в лекарственном обеспечении растет в том числе из-за увеличения выявляемости заболеваний после закупки нового высокотехнологичного медицинского оборудования. Кроме того, появляются новые препараты, не включенные в перечень жизненно необходимых.

До конца года пациентов федерального списка планируют обеспечить необходимыми лекарствами.

Летом правительство России выделило Свердловской области более 54 млн руб. на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников.

Полина Бабинцева