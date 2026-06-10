Власти РФ выделили Свердловской области 54 млн рублей на лекарства льготникам

Правительство России выделило Свердловской области более 54 млн руб. на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников. Распоряжение о перечислении средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Всего на эти цели регионы России получили свыше 1,7 млрд руб. Свердловская область заняла третье место среди субъектов страны по объему полученной финансовой поддержки. Средства предназначены для обеспечения инвалидов, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ликвидаторов ЧАЭС. Помощь также распространяется на граждан с особыми статусами — жителей блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда.

«Свердловская область — один из лидеров по объему средств областного бюджета, направленных на лекарственное обеспечение. В 2026 году на эти цели выделено 10,5млрд руб.»,— говорится в сообщении.

Ирина Пичурина