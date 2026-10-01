Хинштейн сообщил об обысках у бывшего мэра Курска

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело о злоупотреблениях полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), в основу которого легла незаконная приватизация доли муниципального предприятия по уборке областного центра ООО «Благоустройство». В рамках расследования у нескольких фигурантов, в числе которых есть бывший мэр Курска Игорь Куцак, прошли обыски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В своем канале в «Максе» господин Хинштейн отметил, что правительство региона намерено сотрудничать со следствием. Глава региона назвал имя одного фигуранта дела — директора ООО Николая Логвинова.

Игорь Куцак отказался комментировать обыски. «Если Александр Хинштейн об этом сообщил, то ему и задайте вопросы»,— сказал он “Ъ” и прервал разговор.

Как рассказывал “Ъ”, суд в Курске установил, что в 2023 году долю в ООО «Благоустройство» по заниженной почти на 30 млн руб. стоимости приобрела фирма супруги заместителя начальника регионального управления ГИБДД Сергея Пащенко, который скрыл создавшийся конфликт интересов. По иску прокуратуры приватизация была отменена. Среди ответчиков фигурировал и Игорь Куцак, возглавлявший город в 2022–2025 годах.

Сергей Толмачев, Воронеж