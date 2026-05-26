Деньги за уборку попросили вернуть

Бывший мэр Курска Игорь Куцак стал одним из ответчиков по иску региональной прокуратуры об изъятии 156 млн руб. в доход государства. Надзор считает, что в 2023 году тогдашний градоначальник провел незаконную приватизацию муниципальной компании, занимающейся уборкой городских улиц. Заработанные покупателем компании деньги ведомство требует вернуть в казну. Господин Куцак не комментирует иск, пока его юрист изучает требования прокуратуры.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

25 мая на заседании правительства Курской области губернатор Александр Хинштейн сообщил об иске прокуратуры региона к комитету муниципального имущества областного центра, а также ряду юридических и физических лиц, среди которых Игорь Куцак, возглавлявший город в 2022–2025 годах. По словам господина Хинштейна, поводом для этого стала приватизация в 2023 году муниципальной компании ООО «Благоустройство». Надзор считает, что процедура была проведена с нарушением закона.

Губернатор рассказал, что в иске говорится о том, как в результате последовательных и целенаправленных действий должностных лиц администрации города Курска в нарушение установленных запретов и ограничений 49% долей в муниципальной компании приобрело ООО «Автотранссервис». Надзорное ведомство требует признать договор продажи недействительным, а также взыскать с покупателя полученные им более 155,9 млн руб. доходов. Господин Хинштейн поручил мэрии Курска поддержать иск прокуратуры: «Мы с надзорными и правоохранительными органами идем вместе, чтобы наводить в регионе порядок и чтобы вскрывать и устранять ранее существовавшие противоправные схемы».

ООО «Благоустройство» — муниципальная компания, которая занимается уборкой городских улиц, а также содержанием городских объектов инфраструктуры. Юрлицо было учреждено в 2018 году вместо обанкротившегося предприятия по благоустройству города Курска. В «Благоустройстве» работают порядка 150 человек, компания управляет недвижимостью общей площадью порядка 4 тыс. кв. м.

Собеседник “Ъ” в органах власти рассказал, что 49-процентная доля уставного капитала ООО вошла в программу приватизации еще в 2022 году. На следующий год горсобрание Курска решило продать ее на открытом аукционе, на который заявился только один участник. Зарегистрированное в Судже ООО «Автотранссервис» согласилось приобрести долю по начальной цене 56 млн руб. По словам Александра Хинштейна, эта компания является одним из трех подрядчиков, которые ранее получали муниципальные контракты на уборку городских улиц.

По мнению прокуратуры, доля ООО «Благоустройство» была продана по заниженной стоимости.

При участии ведомства в прошлом году покупатель вернул городу свою часть компании, однако сохранил за собой право взыскать с продавца уплаченную сумму. Надзор не согласился с этим, что стало основанием для подачи иска. Он будет рассматриваться в Ленинском райсуде Курска.

В прокуратуре официально не сообщали о подаче иска. Игорь Куцак отказался от комментариев “Ъ”, отметив лишь, что его юрист в данный момент знакомится с материалами дела. Телефон учредителя ООО «Автотранссервис» Юлии Пащенко выключен.

В начале года качество выполнения контрактов на уборку Курска, как и сами они, стали поводом для претензий областной власти к теперь уже бывшему спикеру горсовета Владимиру Токареву. Его супруга Марина Токарева является совладельцем ООО «Интеграл-строй», которое с 2014 года получало госконтракты на сумму почти 1,4 млрд руб. В марте Александр Хинштейн заявил, что этот факт позорит местную власть, после чего председатель парламента покинул пост.

Сергей Толмачев, Воронеж