За обман дольщиков тамбовского застройщика лишили звания почетного гражданина
Депутаты Тамбовской городской думы приняли решение лишить генерального директора обанкротившейся тамбовской строительной компании ЗАО «Элитстрой» Геннадия Берстенева звания «Почетный гражданин города Тамбова». Оно было присвоено в 2016 году. Основанием для решения стал вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями.
Председатель городской думы Константин Кутейников заявил, что перед принятием решения депутаты изучили документы и провели заседания депутатских объединений. «Да, это непростое решение, но решения, принятые думой, распространяются на всех жителей города без исключения и должны исполняться»,— сказал господин Кутейников.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в августе 2025 года Ленинский райсуд Тамбова признал Берстенева виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) и назначил ему полтора года лишения свободы условно за невыполнение обязательств перед дольщиками и освободил от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности. По закону освобождение от наказания по давности не означает оправдания. Защита Берстенева и потерпевшие обжаловали этот приговор в апелляции, но в декабре 2025-го облсуд оставил его в силе. В июле 2026-го адвокатом Берстенева была подана кассационная жалоба. В начале сентября стало известно, что Второй кассационный суд общей юрисдикции в лице судьи Елены Ярусовой утвердил приговор.
В суде было установлено, что в 2014 году застройщик с нарушениями заключал договоры долевого участия при возведении в Тамбове многоквартирного дома и двухэтажного торгово-офисного здания на улице Коммунальной. В результате «Элитстрой» не выполнил договорные обязательства перед участниками долевого строительства, а 86 млн руб. дольщиков были похищены руководством компании-генподрядчика, которую контролировал Роман Шамоян.
В мае «Ъ-Черноземье» сообщал, что Октябрьский районный суд Тамбова признал бывшего генерального директора ООО «Рони» Романа Шамояна виновным в особо крупном мошенничестве и назначил ему четыре года лишения свободы условно. В сентябре срок был заменен на аналогичный в колонии общего режима.