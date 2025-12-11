Тамбовский облсуд оставил в силе условный приговор местному строителю

Тамбовский областной суд оставил без изменения приговор 70-летнему генеральному директору местной строительной компании ЗАО «Элитстрой» Геннадию Берстеневу, который получил полтора года лишения свободы условно за невыполнение обязательств перед дольщиками. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

В августе этого года Ленинский райсуд Тамбова признал Берстенева виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) и освободил от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности. В суде было установлено, что в 2014 году застройщик с нарушениями заключал договоры долевого участия при возведении многоквартирного дома и двухэтажного торгово-офисного здания на улице Коммунальной в Тамбове. В результате нарушений «Элитстрой» не выполнил договорные обязательства перед участниками долевого строительства. 86 млн руб. денег дольщиков, как ранее сообщили в Следственном комитете, были похищены руководством компании-генподрядчика, контролировавшейся Романом Шамояном.

В начале 2022 года дело Берстенева прекращалось в связи с истечением сроков давности. Тогда облсуд отменил это решение и вернул материалы на пересмотр. С итоговым условным приговором не согласились ни потерпевшие, ни сторона защиты. При рассмотрении их апелляционных жалоб облсуд оставил решение первой инстанции без изменения.

Геннадий Берстенев заседал в городской думе Тамбова четвертого, пятого и шестого созывов. В 2016-ом он получил звание почетного жителя города.

Сергей Толмачев