Номер Роналду в сборной Португалии перешел к Леау
Номер Роналду в сборной Португалии отдали одноклубнику Батракова
Седьмой номер, под которым футболист Криштиану Роналду выступал в сборной Португалии, перешел к нападающему, одноклубнику Алексея Батракова по «Галатасараю» Рафаэлу Леау. Это следует из данных на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).
Матч третьего тура группового этапа Лиги наций между Португалией и Данией состоится в 21:45 мск 1 октября в Копенгагене. Накануне Роналду покинул расположение команды после пресс-конференции главного тренера Жорже Жезуша, который не гарантировал ему место в основном составе.
Криштиану Роналду провел за сборную Португалии 234 матча и забил рекордные 146 голов. В составе национальной команды он стал чемпионом Европы в 2016 году и дважды выиграл Лигу наций УЕФА — в 2019 и 2025 годах. 27 сентября португальский форвард впервые за 18 лет не вышел на поле в официальной игре. Всю игру Лиги наций против Норвегии, которая завершилась победой Португалии, он провел на скамейке запасных. 30 сентября он пропустил тренировку со сборной.
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Золотой мальчик Португалии
В ноябре 2025 года Криштиану Роналду говорил, что чемпионат мира 2026 года станет последним в его карьере: к турниру ему должно было исполниться 41 год. Поэтому передача его номера происходит на фоне уже обозначенного им завершающего этапа выступлений за сборную.
19 мая 2026 года Роналду вошел в заявку Португалии на чемпионат мира — шестой в его карьере. Смена номера не означает автоматического исключения игрока из состава: на тот момент он по-прежнему числился среди заявленных футболистов.