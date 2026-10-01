Номер Роналду в сборной Португалии перешел к Леау

Седьмой номер, под которым футболист Криштиану Роналду выступал в сборной Португалии, перешел к нападающему, одноклубнику Алексея Батракова по «Галатасараю» Рафаэлу Леау. Это следует из данных на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

Матч третьего тура группового этапа Лиги наций между Португалией и Данией состоится в 21:45 мск 1 октября в Копенгагене. Накануне Роналду покинул расположение команды после пресс-конференции главного тренера Жорже Жезуша, который не гарантировал ему место в основном составе.

Криштиану Роналду провел за сборную Португалии 234 матча и забил рекордные 146 голов. В составе национальной команды он стал чемпионом Европы в 2016 году и дважды выиграл Лигу наций УЕФА — в 2019 и 2025 годах. 27 сентября португальский форвард впервые за 18 лет не вышел на поле в официальной игре. Всю игру Лиги наций против Норвегии, которая завершилась победой Португалии, он провел на скамейке запасных. 30 сентября он пропустил тренировку со сборной.

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