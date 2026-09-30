Роналду покинул расположение сборной Португалии

Криштиану Роналду уехал из лагеря сборной Португалии в Копенгагене, где команда должна была сыграть против Дании 1 октября. Как пишет Marca, 41-летний капитан принял решение после того, как главный тренер Жорже Жезуш оставил его на скамейке запасных второй матч подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Криштиану Роналду

Фото: Soccer Football - UEFA Nations League - Portugal Training - Copenhagen, Denmark - September 30, 2026 Portugal's Cristiano Ronaldo arrives ahead of training Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / Reuters Криштиану Роналду

Фото: Soccer Football - UEFA Nations League - Portugal Training - Copenhagen, Denmark - September 30, 2026 Portugal's Cristiano Ronaldo arrives ahead of training Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / Reuters

«В свое время я расскажу португальскому народу правду о причинах моего ухода из сборной, которой я всегда был предан. Теперь пришло время пожелать удачи команде Португалии и всем моим товарищам по команде без исключения»,— написал Роналду в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Криштиану Роналду рассчитывал, что сможет сыграть в предстоящем матче с Данией. Жорже Жезуш накануне матча заявил, что футболист снова не войдет в основной состав. «Я тренер, я сказал игроку, что он не будет играть. Я посажу тебя на скамейку запасных. Если ты мне понадобишься на 30 минут, ты сыграешь, если нет, то не сыграешь. Ни один игрок не заставит меня изменить свое решение»,— сказал он (цитата по Marca).

27 сентября португальский форвард впервые за 18 лет не вышел на поле в официальной игре. Всю игру Лиги наций против Норвегии, которая завершилась победой Португалии, он провел на скамейке запасных. 30 сентября он пропустил тренировку со сборной. По данным A Bola, в ближайшее время в Копенгаген прибудет личный самолет футболиста. На нем он отправится в Мадрид.