«Продимекс» хочет инвестировать в технику в Воронежской области 1,5 млрд рублей

Аграрная группа «Продимекс» Игоря Худокормова (основные активы и центральный офис в Воронежской области) может вложить в технику и инфраструктуру на территории региона 1,5 млрд руб. в течение 2021 года. Такие данные приводит пресс-служба правительства Воронежской области со ссылкой на гендиректора «УК Продимекс агро» Алексея Угарова.

По итогам 2020 года господин Угаров ожидает получить выручку от реализации произведенной продукции 19,3 млрд руб. (на 23,5% больше, чем годом ранее). Валовый сбор свеклы составил 2,2 млн т, зерновых — 667 тыс. т (рост на 23,1%), сои — 82 тыс. т, подсолнечника — 27,8 тыс. т, кукурузы — 20,1 тыс. т. «УК Продимекс агро» ведет товарное растениеводство на 318 тыс. га пашни в 16 районах области. Племенное коневодство расположено на Хреновском племенном конезаводе, находящемся в управлении холдинга, и включает 300 голов лошадей, из них 258 — орловской породы. Компания также занимается молочным и мясным скотоводством, хранением продукции растениеводства.

Валерия Розбот