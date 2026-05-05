Здание воронежской школы наездников обновит местный «Дон-строй» за 104 млн

Определен подрядчик для шестого этапа общестроительных работ в рамках капитального ремонта здания Хреновской школы наездников в селе Свобода Воронежской области. Им стало местное ООО «Дон-строй». Контракт с компанией администрация Бобровского района заключила за 104 млн руб. Информация была опубликована на портале госзакупок.

«Дон-строй» обошел одного участника конкурса, имя которого не раскрывается, предложившего выполнить работы по начальной цене 104,7 млн руб.

В рамках контракта подрядчик обязан устроить внутренние инженерные системы (водопровода, канализации и вентиляции), выполнить отделочные работы и установить дверные блоки. Кроме того, соглашение предусматривает оснащение объекта системами связи и видеонаблюдения, монтаж наружного освещения, а также благоустройство и озеленение прилегающей территории с организацией проездов. Завершить весь объем работ необходимо до 1 августа 2027 года.

По данным Rusprofile, ООО «Дон-строй» было зарегистрировано в воронежском Павловске в августе 2010 года. Основной вид деятельности — прочие виды строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственным учредителем и директором выступает Владимир Калинин. По итогам 2025 года выручка общества составила 2 млрд, чистая прибыль — 39 млн руб.

Согласно порталу госзакупок, общая стоимость контрактов на предыдущие пять этапов общестроительных работ составила 138 млн руб. Все они заключены с «Дон-строем». При этом контракт на второй этап, подписанный в декабре 2023 года за 18,7 млн руб. при начальной цене 24,9 млн руб., был расторгнут в феврале 2024-го по соглашению сторон. К тому моменту подрядчик исполнил обязательства на сумму 8,2 тыс. руб. Столько же заказчик, администрация Бобровского района Воронежской области, перечислил «Дон-строю».

Кабира Гасанова