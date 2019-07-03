Наездникам не легче

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, правительство Воронежской области обратилось к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву с просьбой оказать содействие в передаче в федеральное подчинение областного образовательного учреждения «Хреновская школа наездников». Примыкающий к Хреновскому конезаводу колледж — единственное в России учебное учреждение, в котором готовят тренеров-наездников, в том числе для стран СНГ. Но текущего финансирования колледжу как областному учреждению не хватает ни на капитальный ремонт крайне необходимого общежития, ни на оборудование лаборатории: только эти два первоочередных объекта требуют около 150 млн руб. вложений при годовом бюджете колледжа 20 млн руб.

Директор Хреновской школы наездников Марина Рукавицына вчера рассказала “Ъ-Черноземье”, что у учреждения за последние годы сложился целый ряд проблем. Среди них — отсутствие общежития (при этом до 90% учащихся приезжают из других регионов и стран СНГ), недостаточное количество учебных кабинетов, нехватка средств для ремонта зданий. Сейчас в колледже учатся около 200 человек, учреждение готово принимать до 300 человек, но иногородних абитуриентов начинают отпугивать проблемы колледжа, пояснила она.

Ключевая проблема общежития может быть решена за счет капитального ремонта прилегающего исторического комплекса, включающего казармы XIX века, объяснила госпожа Рукавицына. Сейчас комплекс в государственной собственности, но мог бы быть передан колледжу. Однако вложения в капремонт в учреждении оценивают примерно в 97 млн руб., еще 50 млн руб. может потребовать оснащение лаборатории. Сейчас же, согласно официальной отчетности учреждения, его годовой объем доходов, в том числе за счет субсидий из областного бюджета, составляет около 20 млн руб. Помощь оказывает и администрация района, отмечает директор колледжа, но для уникального учреждения поступлений в нынешнем объеме все равно не хватает.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области «Хреновская школа наездников» ведет подготовку по специальностям «ветеринария», «младший ветеринарный фельдшер» и «тренер-наездник лошадей» на базе основного и общего среднего образования. Практическая база учреждения — тренотделения, ветлазарет, молочно-товарная ферма Хреновского конного завода. Выпускники (большая часть которых – девушки) трудоустраиваются на ипподромы, в крестьянско-фермерские хозяйства, в роты конной полиции.

Проблемы учреждения можно решить за счет передачи из областного подчинения (колледжем управляет департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области) в федеральное, отметила госпожа Рукавицына. «Но мы бы хотели включения в структуру Минсельхоза: нам нужен отраслевой куратор, заинтересованный в развитии коневодства», — подчеркнула директор учреждения. Одним из вариантов рассматривается структурное подчинение Воронежскому государственному аграрному университету. По словам собеседников “Ъ-Черноземье” в региональной власти, соответствующее обращение за подписью губернатора Александра Гусева уже направлено на имя Дмитрия Патрушева, однако ответа пока нет. Вчера Бобровский район, где располагается Хреновская школа наездников, посещал депутат Госдумы от Воронежской области Евгений Ревенко. Он также пообещал оказать содействие в передаче учреждения в федеральную собственность.

Олег Мухин