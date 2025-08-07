Депутаты поспорили о повышении тарифов ЖКХ в Тюмени на 13,8% в 2026 году

Тюменская городская дума рассмотрела вопрос о согласовании проекта постановления губернатора Тюменской области Александра Моора, который предусматривает увеличение тарифов ЖКХ в Тюмени на 13,8% в 2026 году. Депутаты фракции КПРФ призвали коллег проголосовать за отклонение документа. «Есть одинокие пенсионеры, которые получают пенсию 17 тыс. руб., платят квартплату 6,8 тыс. руб. Как на эти деньги можно прожить? Да, возможно для нас с вами это повышение не критично на 13,8%, но есть категория людей, для которых это значимо»,— обратился к собравшимся коммунист Александр Жуков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Депутат Александр Григорьев (ЕР) пояснил, что изменения необходимы в связи с планами по строительству трубопровода тепловых сетей третьего тепловывода ТЭЦ-2 в рамках программы компании «Устэк». Он добавил, что в рамках концессионного соглашения между областным правительством, мэрией и «Тюмень Водоканалом» в городе завершится реконструкция метелевских водоочистных сооружений для снижения «доли неудовлетворительных проб воды в распределительной сети» и будет создана третья нитка водовода для подачи воды в Тюмень от велижанских водоочистных сооружений.

«Реконструкция и строительство сети водоснабжения позволит обеспечить бесперебойное и качественное водоснабжение отдельных районов города,— заверил господин Григорьев.

К нему присоединились другие депутаты от ЕР, которые сообщили о поддержке проекта решения. Есенгалий Ибраев признал, что повышение тарифов на коммунальные услуги является «крайне не популярной мерой», однако отметил важность «бесперебойной работы системы ЖКХ». «От плохой работы коммунального хозяйства, высокой аварийности, латания дыр жители страдают не меньше, чем от роста тарифов»,— сказал единоросс. Эльвира Амирова (ЕР) призвала одобрить документ для «жизни в комфортном городе», Георгий Муратов (ЕР) — для «технологически развитого будущего детей и внуков, которые будут пользоваться услугами ЖКХ».

Депутат Степан Киричук (ЕР) подчеркнул, что документ от Александра Моора «обоснован и выверен». «Я неделю читал и ничего такого, против чего бы я мог выступить, не нашел. Все там есть. Правительством Тюменской области гарантирует поддержку граждан»,— заверил он. Господин Киричук добавил, что решение главы региона «не позволит развалиться городскому хозяйству». «У нас нет оснований не поддержать это. Больно, тяжело, ко мне соседи приходят и обсуждают эти вопросы, но вариант один — сегодня мы будем жить и работать так, как предлагает наш губернатор»,— подчеркнул единоросс.

Депутатов от ЕР поддержал член фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Николай Ремезков, добавив, что на рост тарифов повлияло инфляционное давление и ставка Центрального банка РФ в 18%. «Власти вынуждены идти на меры, чтобы поддерживать и улучшать сферу ЖКХ, у нас нет причин не поддерживать те меры, которые принимаются»,— сказал справоросс.

По итогам голосования депутаты поддержали согласование проекта постановления Александра Моора. Принятие документа одобрил 21 человек, воздержались — трое, выступили против — двое.

Василий Алексеев