«Превышение платы точно идет на развитие услуг»

В Тюменской области тарифы на коммунальные услуги в ближайшие годы продолжат расти, так как необходимо постоянно развивать инфраструктуру ЖКХ, сказал губернатор Александр Моор на пресс-конференции, приуроченной к 81-летию региона. Он заверил, что власти повысят качество воды в большинстве муниципалитетов до 2030 года, завершат строительство дамб для предупреждения последействий паводка и не допустят банкротства застройщиков.



Александр Моор провел ежегодную пресс-конференцию в новом корпусе Тюменского государственного университета (ТюмГУ) традиционно в офлайн-формате. На первый вопрос о сроке стабилизации работы интернета губернатор призвал журналистов 40 редакций федеральных и уральских СМИ отнестись к ситуации «достаточно спокойно, как к необходимой данности».

«Мобильный интернет и связь могут быть использованы для ведения наблюдения за объектами, чтобы наводить беспилотники, и ограничение их действия направлено на исключение возможных рисков»,— пояснил господин Моор.

Глава региона признал, что мера безопасности отразилась и на учреждениях области. «Работа скорой помощи завязана на мобильной сети, и нам пришлось оперативно менять алгоритмы действий. На федеральном уровне прорабатывают вопрос, чтобы в момент ограничений важные сервисы были доступны. Сложная работа, но она ведется, бизнес адаптируется к ограничениям»,— заверил Александр Моор.

Губернатор добавил, что геополитическая ситуация повлияла и на снижение объемов введенного жилья в январе—августе на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. «Мы отмечаем, что с каждым месяцем это отставание сокращается. Думаю, что по вводу жилья на конец года мы сможем приблизиться к прошлогодним показателям, либо немножко отстать от объема ввода 2024 года»,— пояснил он.

Господин Моор подчеркнул, что в сложившейся обстановке намерен не допустить банкротства крупнейших застройщиков и возникновения обманутых дольщиков.

«Мы должны обеспечить финансовую, экономическую устойчивость строительного сектора, для того чтобы период волатильности пройти и совершенно точно выйти готовыми к новому циклу роста»,— добавил губернатор.

Обсудив сложности в строительном секторе, Александр Моор заявил об успехах в обновлении и в создании новой инфраструктуры ЖКХ. По его словам, в регионе заменили старые котельные и увеличили объем пластиковых труб в сетях водоснабжения с 20% до 70% за семь лет. «Еще пять-семь лет такой работы, и все сети будут сделаны из полимерных труб, это означает отсутствие ржавчины и вторичного загрязнения»,— пояснил он.

Господин Моор подчеркнул, что до конца года власти заключат новые концессионные соглашения на модернизацию объектов ЖКХ в 16 муниципальных округах. «В ближайшие пять лет будут выполнены основные работы по очистке воды, по ремонту и развитию сетей. Жители почувствуют изменения. То превышение платы, которую мы платим за наши коммунальные ресурсы, точно идет на развитие, повышение надежности и качества услуг»,— заверил губернатор.

На вопрос корреспондента «Ъ-Урал», перестанут ли ежегодно повышаться тарифы ЖКХ после завершения работ по всем объектам, Александр Моор заявил о необходимости постоянно развивать инфраструктуру.

«Меняются технологии, потребности, поэтому мы будем все время в движении. Как будут меняться тарифы в будущем? Зависит от многих факторов. Но сейчас очень важно, чтобы мы достигли высокого уровня надежности и качества услуг»,— подчеркнул он.

По словам господина Моора, несмотря на рост платы, жители Тюменской области оплачивают услуги ЖКХ по льготным тарифам. «По воде тарифы ниже экономически обоснованных на 37%, по теплу — на 26%. Эту разницу платит бюджет, за прошлый год 7,5 млрд руб. средств было выплачено ресурсникам на ее компенсацию»,— пояснил губернатор.

В числе достижений региона за год Александр Моор также назвал строительство дамб во всех городах и районных центрах вблизи реки Ишим, что уберегло территории от последствий паводка. «Базируясь на опыте, мы спокойно и полномерно провели работы по устройству временных насыпей в населенных пунктах, которые в 2024 году были подвергнуты затоплению. В этом году у нас ни одного жилого дома в пойме реки Ишим не было подтоплено»,— сказал он.

Глава региона добавил, что, для того чтобы обезопасить все муниципалитеты от паводка, в области необходимо построить пятикилометровую дамбу в Ялуторовске.

«Там есть защитные сооружения, в 2024 году мы их досыпали, но чтобы уже гарантированно на 100% защитить город от любого наводнения на реке Тобол, там нужно строить дамбу»,— подчеркнул Александр Моор.

В завершение общения с журналистами господин Моор признал, что для реализации многих проектов в Тюменской области власти и бизнес не могут отказаться от трудовых мигрантов в сферах гражданского и дорожного строительства. «Надо стремиться к тому, чтобы создавать высокопроизводительные рабочие места для граждан России, обучать, повышать престиж этих профессий. Сложно найти государство, которое бы обходилось только своим трудовым ресурсом, тем более когда экономика растет и есть спрос на рабочую силу. Важно находить точку баланса для экономики и баланса страны»,— заключил он.

Василий Алексеев, Тюмень