МИД России объявил о высылке нескольких венгерских дипломатов

В МИД России сегодня вызвали временного поверенного в делах Венгрии Габора Гергича. Ему был заявлен протест из-за высылки из Венгрии российских дипломатов. В ответ Россия вышлет группу сотрудников посольства Венгрии в Москве, а также Генконсульств Венгрии в Санкт-Петербурге и Казани.

Венгерские дипломаты должны покинуть Россию в двухнедельный срок, следует из пресс-релиза российского министерства. Сколько конкретно человек будет выслано, не уточняется. Действия венгерских властей в МИД России назвали «безосновательными и откровенно недружественными».

8 сентября глава МИД Венгрии Анита Орбан сообщила о высылке 10 российских дипломатических сотрудников. Их объявили персонами нон грата из-за их «деятельности, неприемлемой с точки зрения Венской конвенции». Эти меры также были приняты для обеспечения безопасности и суверенитета Венгрии. МИД России пообещал жесткий ответ. Кремль говорил, что высылка российских дипломатов негативно скажется на отношениях Москвы и Будапешта.