МИД России объявил о высылке нескольких венгерских дипломатов
В МИД России сегодня вызвали временного поверенного в делах Венгрии Габора Гергича. Ему был заявлен протест из-за высылки из Венгрии российских дипломатов. В ответ Россия вышлет группу сотрудников посольства Венгрии в Москве, а также Генконсульств Венгрии в Санкт-Петербурге и Казани.
Венгерские дипломаты должны покинуть Россию в двухнедельный срок, следует из пресс-релиза российского министерства. Сколько конкретно человек будет выслано, не уточняется. Действия венгерских властей в МИД России назвали «безосновательными и откровенно недружественными».
8 сентября глава МИД Венгрии Анита Орбан сообщила о высылке 10 российских дипломатических сотрудников. Их объявили персонами нон грата из-за их «деятельности, неприемлемой с точки зрения Венской конвенции». Эти меры также были приняты для обеспечения безопасности и суверенитета Венгрии. МИД России пообещал жесткий ответ. Кремль говорил, что высылка российских дипломатов негативно скажется на отношениях Москвы и Будапешта.
Взаимная высылка превращает политический спор в сокращение кадрового ресурса дипломатических представительств. После предыдущей серии таких мер между Россией и США численность сотрудников обоих посольств уменьшилась в разы, что показывает практическое последствие подобных решений для поддержания полноценной работы дипмиссий.
Более масштабный пример относится к марту 2018 года: после дела об отравлении в Солсбери около 150 российских дипломатов были вынуждены покинуть более 25 стран, в том числе 60 сотрудников — США. Нынешний обмен мерами происходит по тому же дипломатическому инструменту, но его объявленный масштаб значительно меньше.