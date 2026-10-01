Прокуратура Москвы начала проверку из-за отмененных концертов Канье Уэста

Прокуратура Москвы проводит проверку по заявлению жителя Санкт-Петербурга, купившего билет на концерт Канье Уэста. Об этом ведомство сообщило в ответе на запрос депутата Госдумы Михаила Романова. Накануне стало известно об отмене концертов рэпера.

«По вашему обращению..., поступившему из прокуратуры г. Санкт-Петербурга, о нарушении законодательства о защите прав потребителей и по иным вопросам организована проверка»,— говорится в документе за подписью зампрокурора Москвы (цитата по ТАСС).

Концерты Канье Уэста в России анонсировало Say Agency, их должны были провести 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Площадка заявила, что не подписывала договор об аренде. Вчера Say Agency подтвердило отмену концертов. Михаил Романов рассказывал, что обратился в правоохранительные органы после жалобы петербуржца, который заплатил 150 тыс. руб. за билеты для своих детей. По данным «Фонтанки», проверка МВД Москвы должна завершиться в конце октября. О том, что правоохранительные органы Петербурга начали доследственную проверку, сообщал «Ъ». Материалы планировалось передать в Москву, потому что ООО «Сэй Эдженси» находится в столице.

Подробности — в материале «Ъ» «Концертами Канье Уэста заинтересовалась полиция».