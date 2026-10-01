Цена нефти Brent опустилась до $96 за баррель
Цены на нефть перешли к снижению после роста накануне. Цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE торгуется на уровне $96,5 за баррель после вчерашних $103. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре подешевел на 0,5%, до $88,9 за баррель.
В сентябре котировки фьючерса Brent росли на 22–23% на фоне обмена ударами между США и Ираном. 30 сентября портал Axios сообщил, что переговоры двух стран зашли в тупик, и американские чиновники считают вероятным возобновление боевых действий. По данным портала, США выдворили иранскую делегацию после провала переговоров.
О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Нефть сковали хуситы».
Снижение Brent означает прежде всего сокращение самой волатильной части премии за риск — той, которая связана с вероятностью скорых перебоев поставок. Структурная надбавка сохраняется: по оценке на 8 сентября, $15–25 в цене Brent отражали не только ожидание дальнейшей эскалации, но и уже фактическое сокращение поставок.
Устойчивость снижения зависит от того, останутся ли поставки через Ормузский пролив частичными и насколько долго продлится такая ситуация: рынок допускал ее сохранение до 2027 года. Возобновление более мощных ударов, полная блокировка прохода судов через пролив или ущерб добыче в других странах способны вернуть в котировки риск более серьезного дефицита нефти.