Цена нефти Brent опустилась до $96 за баррель

Цены на нефть перешли к снижению после роста накануне. Цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE торгуется на уровне $96,5 за баррель после вчерашних $103. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре подешевел на 0,5%, до $88,9 за баррель.

В сентябре котировки фьючерса Brent росли на 22–23% на фоне обмена ударами между США и Ираном. 30 сентября портал Axios сообщил, что переговоры двух стран зашли в тупик, и американские чиновники считают вероятным возобновление боевых действий. По данным портала, США выдворили иранскую делегацию после провала переговоров.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Нефть сковали хуситы».