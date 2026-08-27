Дендропарк в Екатеринбурге закрыли на реконструкцию

Дендрологический парк на ул. Первомайской в Екатеринбурге полностью закрыли для посетителей в связи с реконструкцией. Об этом сообщили в соцсетях парка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Екатеринбурга Фото: Администрация Екатеринбурга

«Мы вынуждены пойти на этот шаг, чтобы обеспечить вашу безопасность во время активных работ. Когда все работы закончатся, Дендропарк предстанет перед вами в совершенно новом, но при этом сохранившем свой природный, “английский“ облик»,— говорится в сообщении.

О дате открытия парка сообщат дополнительно.

В прошлом году в парке очистили два водоема и укрепили их берега бутовым камнем. Следующим этапом станет ремонт пешеходных дорожек с насыпным покрытием, стоимость которых составит около 100 млн руб. Кроме того, дополнительные средства могут быть направлены на установку информационных табличек с описанием видов растений.

Полина Бабинцева