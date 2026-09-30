Свердловских депутатов включили в состав девяти комитетов Госдумы

Госдума РФ на первом заседании нового созыва утвердила составы всех 34 комитетов нижней палаты российского парламента. В девять из них вошли 11 из всех 13 депутатов от Свердловской области: восемь от «Единой России» и по одному от КПРФ и «Новых людей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В частности:

В комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству вошел депутат Госдумы семи созывов, бывший министр юстиции РФ Павел Крашенинников (избран в составе свердловской региональной группы партсписка «Единой России»). Политик занял в нем пост председателя.

(избран в составе свердловской региональной группы партсписка «Единой России»). Политик занял в нем пост председателя. В комитет по бюджетам и налогам — депутат Госдумы трех созывов, бывший вице-президент группы компаний «Кировский» Лев Ковпак (Каменск-Уральский округ; «Единая Россия»);

(Каменск-Уральский округ; «Единая Россия»); В комитет по экономической политике — депутат Госдумы двух созывов Александр Демин (избран в составе свердловской региональной группы партсписка «Новых людей»);

(избран в составе свердловской региональной группы партсписка «Новых людей»); В комитет по промышленности и торговли — бывший депутат заксобрания Свердловской области, екатеринбургский предприниматель Владимир Смирнов (Березовский округ; «Единая Россия»);

(Березовский округ; «Единая Россия»); В комитет по строительству и ЖКХ — депутат Госдумы трех созывов, бывший вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько (Серовский округ; «Единая Россия») и бывший депутат заксобрания Свердловской области, начальник управления общественных связей службы генерального директора УГМК Алексей Свалов (Нижнетагильский округ; «Единая Россия»);

(Серовский округ; «Единая Россия») и бывший депутат заксобрания Свердловской области, начальник управления общественных связей службы генерального директора УГМК (Нижнетагильский округ; «Единая Россия»); В комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства — военный врач-хирург, участница СВО и первого потока федерального проекта «Время героев» Дарья Светяш (избрана в составе свердловской региональной группы партсписка «Единой России»);

(избрана в составе свердловской региональной группы партсписка «Единой России»); В комитет по международным делам — депутат Госдумы семи созывов, бывший владелец Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) Зелимхан Муцоев (Первоуральский округ);

(Первоуральский округ); В комитет по контролю — депутат Госдумы двух созывов, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», бывшая руководитель свердловского регисполкома «Общероссийского народного фронта» Жанна Рябцева (Асбестовский округ);

(Асбестовский округ); В комитет по безопасности и противодействую коррупции — депутат Госдумы трех созывов Андрей Альшевских (Свердловский округ; «Единая Россия»);

(Свердловский округ; «Единая Россия»); В комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту — бывший вице-спикер заксобрания Свердловской области, первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев (от Свердловской и Архангельской областей, ХМАО и Коми).

Голосование на выборах 450 депутатов Госдумы прошло с 18 по 20 сентября. По его итогам число представителей от «Единой России» выросло с 324 до 349 человек, от ЛДПР — с 21 до 23, от «Новых людей» — с 13 до 19, также мандаты получили четыре самовыдвиженца и один кандидат от «Родины». Количество членов фракции КПРФ сократилось с 57 политиков до 37, «Справедливой России» — с 17 до 10. От Свердловской области, как и в 2021 году, удалось избираться 10 политикам от «Единой России» и по одному от КПРФ, «Новых людей» и «Справедливой России».

Ни в один из 34 комитетов не вошли первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Андрей Кузнецов (избран от Свердловской области и Пермского края) и глава Среднего Урала Денис Паслер (был избран в составе свердловской региональной группы партсписка «Единой России»), который только недавно отказался от кресла депутата Госдумы. В ближайшее время его мандат перейдет участнику СВО, Герою России Максиму Шоломову.

Василий Алексеев