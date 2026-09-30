НАТО получило предупреждение России на случай блокады Калининграда

НАТО получило предупреждение о том, что Россия будет готова использовать весь свой арсенал, в том числе ядерное оружие, в случае попытки альянса устроить блокаду Калининграда. Об этом сообщил генеральный секретарь блока Марк Рютте на военно-космической конференции в Брюсселе, передает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки / Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки / Коммерсантъ

В письменном ответе НАТО заявило, что ни одно из его «учений или мероприятий не представляет угрозы для территории России». Непосредственной угрозы территории НАТО со стороны России нет, сказал господин Рютте. По его словам, оценка угроз осталась неизменной по сравнению с предыдущими.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 сентября заявил, что из Польши и других стран Европы доносятся «достаточно оголтелые заявления» в адрес Калининградской области. Посольство России в Бельгии предупредило НАТО о риске конфликта при блокаде Калининграда, а диппредставительство в Ирландии пригрозило применением ядерного оружия.

Восточный фланг НАТО с лета начал укреплять свои позиции после вывода части американского военного контингента из стран Европы и заявлений некоторых европейских государств об угрозе нападения со стороны России. В частности, восточную границу укрепляет Польша. Российские власти неоднократно отрицали намерение нападать на страны НАТО.