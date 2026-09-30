Песков назвал высказывания посольств России о ядерном оружии ответом на угрозы Калининграду
Песков назвал оголтелыми заявления из Европы о возможной блокаде Калининграда
Из Польши и других стран Европы звучат «достаточно оголтелые заявления» в адрес Калининградской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал высказывания европейских политиков о возможной блокаде российского региона.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Совершенно естественно, что наши дипломаты пытаются напомнить горячим головам в Европе наши установочные документы на этот счет»,— уточнил представитель Кремля во время пресс-колла.
Страны НАТО летом начали укреплять восточный фланг альянса на фоне вывода части американского военного контингента из Европы и риторики некоторых государств об угрозе нападения со стороны России. В частности, в Польше выбрали стратегию укрепления обороны вдоль границы с Белоруссией и Калининградом. Посольство РФ в Бельгии предупредило НАТО о риске конфликта при блокаде Калининграда. Посольство РФ в Ирландии пригрозило применением ядерного оружия.
Подробности — в материале «Ъ» «НАТО готовится к худшему».
В сценарии блокады речь идет о перекрытии воздушного и морского сообщения с Калининградской областью. Уязвимость региона связана с транзитом: в июне 2022 года Литовские железные дороги запретили перевозить в Калининград российские товары, подпавшие под санкции ЕС, хотя для транзита в область было предусмотрено исключение в санкционном режиме.
Российская дипмиссия в Ирландии связала подготовку такой блокады с высоким риском вооруженного столкновения и заявила о вероятности превентивных ударов по центрам принятия решений стран альянса уже на ранней стадии конфликта. Поэтому ссылки на установочные документы о применении ядерного оружия в этой риторике сопровождают предупреждение: перекрытие коммуникаций с анклавом рассматривается не только как транспортное ограничение, но и как сценарий, способный быстро перейти к военной эскалации.