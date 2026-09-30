Песков назвал высказывания посольств России о ядерном оружии ответом на угрозы Калининграду

Из Польши и других стран Европы звучат «достаточно оголтелые заявления» в адрес Калининградской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал высказывания европейских политиков о возможной блокаде российского региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Совершенно естественно, что наши дипломаты пытаются напомнить горячим головам в Европе наши установочные документы на этот счет»,— уточнил представитель Кремля во время пресс-колла.

Страны НАТО летом начали укреплять восточный фланг альянса на фоне вывода части американского военного контингента из Европы и риторики некоторых государств об угрозе нападения со стороны России. В частности, в Польше выбрали стратегию укрепления обороны вдоль границы с Белоруссией и Калининградом. Посольство РФ в Бельгии предупредило НАТО о риске конфликта при блокаде Калининграда. Посольство РФ в Ирландии пригрозило применением ядерного оружия.

Подробности — в материале «Ъ» «НАТО готовится к худшему».