Hindustan Times: раненым пилотом самолета Flydubai оказался гражданин Индии

Индийская газета Hindustan Times узнала подробности инцидента на борту Boeing 737 авиакомпании Flydubai. По данным издания, раненый капитан самолета — гражданин Индии Смит Маччар, работающий в компании с 2022 года.

Hindustan Times отмечает, что после экстренной посадки в Саудовской Аравии пилот был госпитализирован с ножевыми ранениями. О его состоянии ничего не известно.

Самолет Boeing 737 авиакомпании Flydubai вылетел из Дубая в Тель-Авив в 06:05 мск. Вскоре он подал два сигнала — о чрезвычайной ситуации (7700) и попытке захвата самолета (7500). В 09:58 мск лайнер приземлился в аэропорту города Табук на северо-западе Саудовской Аравии. На борту находилось 174 пассажира, большинство из которых — израильтяне. Они смогли добраться до Тель-Авива эвакуационным рейсом.

Израильские СМИ пишут, что на борту произошел конфликт между капитаном воздушного судна и вторым пилотом, который перерос в драку. Самолет смогли посадить резервные пилоты. Власти страны считают, что второй пилот — гражданин Омана — напал на коллегу, чтобы перехватить управление и обрушить самолет. Его арестовали в Саудовской Аравии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Самолет спасли от пилота».