Министр обороны Израиля назвал инцидент на борту Flydubai попыткой теракта
Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац назвал инцидент на борту самолета Flydubai, следовавшего в Тель-Авив, «попыткой джихадистского теракта». Самолет совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии из-за нападения одного из пилотов с ножом на коллегу.
Исраэль Кац
Фото: Israeli Defence Ministry / Handout / Reuters
«Серьезный инцидент на борту самолета авиакомпании Flydubai был попыткой джихадистского теракта, которую удалось предотвратить лишь благодаря героизму нескольких израильских пассажиров»,— сказал министр (цитата по AFP). По его словам, несколько человек смогли обезвредить напавшего на коллегу пилота и вернуть управление воздушным судном «дополнительному летному экипажу».
Самолет Boeing 737 авиакомпании Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал бедствия утром 30 сентября. На борту находились 174 пассажира, среди которых 27 детей. Как рассказали в авиакомпании Flydubai, между пилотами произошла драка, из-за которой один из них потерял сознание. После этого «одному из членов летного экипажа» удалось стабилизировать самолет. После приземления власти Саудовской Аравии задержали нападавшего, сейчас его допрашивают.
Код 7500, переданный с борта, означает захват самолета или другое незаконное вмешательство в его работу. Драка в кабине также подпадает под этот код, поэтому сам сигнал не устанавливает террористический мотив и может соответствовать нападению одного члена экипажа на другого.
По данным СМИ, один из пилотов пытался покончить с собой и разбить самолет, из-за чего лайнер резко снизился. Эта версия описывает непосредственную угрозу управлению воздушным судном, но не раскрывает мотив нападения.