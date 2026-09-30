Министр обороны Израиля назвал инцидент на борту Flydubai попыткой теракта

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац назвал инцидент на борту самолета Flydubai, следовавшего в Тель-Авив, «попыткой джихадистского теракта». Самолет совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии из-за нападения одного из пилотов с ножом на коллегу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исраэль Кац

Фото: Israeli Defence Ministry / Handout / Reuters Исраэль Кац

Фото: Israeli Defence Ministry / Handout / Reuters

«Серьезный инцидент на борту самолета авиакомпании Flydubai был попыткой джихадистского теракта, которую удалось предотвратить лишь благодаря героизму нескольких израильских пассажиров»,— сказал министр (цитата по AFP). По его словам, несколько человек смогли обезвредить напавшего на коллегу пилота и вернуть управление воздушным судном «дополнительному летному экипажу».

Самолет Boeing 737 авиакомпании Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал бедствия утром 30 сентября. На борту находились 174 пассажира, среди которых 27 детей. Как рассказали в авиакомпании Flydubai, между пилотами произошла драка, из-за которой один из них потерял сознание. После этого «одному из членов летного экипажа» удалось стабилизировать самолет. После приземления власти Саудовской Аравии задержали нападавшего, сейчас его допрашивают.