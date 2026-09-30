Свердловский депутат в седьмой раз возглавил комитет Госдумы по законодательству
Госдума РФ на первом заседании нового созыва утвердила председателем комитета по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству депутата от Свердловской области Павла Крашенинникова («Единая Россия»). Политик занимает соответствующий руководящий пост с 1999 года.
Павел Крашенинников
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
Павлу Крашенинникову 62 года, он уроженец Полевского (Свердловская область). С 1993 года работал замначальника главного управления по жилищной политике Госстроя России, позже руководил управлением гражданского законодательства, с 1994-го — управлением гражданского и экономического законодательства Минюста РФ. В 1996-м был утвержден зампредседателя Госкомитета РФ по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур, в 1997-м — статс-секретарем — зампредседателя Государственного антимонопольного комитета РФ, позже — первым заместителем министра юстиции страны, в 1998-м возглавил ведомство.
Господин Крашенинников избирается в Госдуму с 1999 года. В III созыве он впервые возглавил комитет по законодательству, в IV-VI созывах — по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, в VII-VIII созывах — по государственному строительству и законодательству.
Голосование на выборах 450 депутатов Госдумы прошло с 18 по 20 сентября. По его итогам число представителей от «Единой России» выросло с 324 до 349 человек, от ЛДПР — с 21 до 23, от «Новых людей» — с 13 до 19, также мандаты получили четыре самовыдвиженца и один кандидат от «Родины». Количество членов фракции КПРФ сократилось с 57 политиков до 37, «Справедливой России» — с 17 до 10. От Свердловской области, как и в 2021 году, удалось избираться 10 политикам от «Единой России» и по одному от КПРФ, «Новых людей» и «Справедливой России».
Павел Крашенинников избрался Госдуму в седьмой раз в составе свердловской региональной группы списка кандидатов «Единой России» по единому федеральному округу. Политик стал единственным депутатом от Среднего Урала, который возглавил один из 34 комитетов нижней палаты российского парламента.