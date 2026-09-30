Свердловский депутат в седьмой раз возглавил комитет Госдумы по законодательству

Госдума РФ на первом заседании нового созыва утвердила председателем комитета по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству депутата от Свердловской области Павла Крашенинникова («Единая Россия»). Политик занимает соответствующий руководящий пост с 1999 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Крашенинников

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Павел Крашенинников

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Павлу Крашенинникову 62 года, он уроженец Полевского (Свердловская область). С 1993 года работал замначальника главного управления по жилищной политике Госстроя России, позже руководил управлением гражданского законодательства, с 1994-го — управлением гражданского и экономического законодательства Минюста РФ. В 1996-м был утвержден зампредседателя Госкомитета РФ по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур, в 1997-м — статс-секретарем — зампредседателя Государственного антимонопольного комитета РФ, позже — первым заместителем министра юстиции страны, в 1998-м возглавил ведомство.

Господин Крашенинников избирается в Госдуму с 1999 года. В III созыве он впервые возглавил комитет по законодательству, в IV-VI созывах — по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, в VII-VIII созывах — по государственному строительству и законодательству.

Голосование на выборах 450 депутатов Госдумы прошло с 18 по 20 сентября. По его итогам число представителей от «Единой России» выросло с 324 до 349 человек, от ЛДПР — с 21 до 23, от «Новых людей» — с 13 до 19, также мандаты получили четыре самовыдвиженца и один кандидат от «Родины». Количество членов фракции КПРФ сократилось с 57 политиков до 37, «Справедливой России» — с 17 до 10. От Свердловской области, как и в 2021 году, удалось избираться 10 политикам от «Единой России» и по одному от КПРФ, «Новых людей» и «Справедливой России».

Павел Крашенинников избрался Госдуму в седьмой раз в составе свердловской региональной группы списка кандидатов «Единой России» по единому федеральному округу. Политик стал единственным депутатом от Среднего Урала, который возглавил один из 34 комитетов нижней палаты российского парламента.

Василий Алексеев