«Яблоко» обратилось в МВД из-за данных об избиении политолога-иноагента Кынева

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков направил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву просьбу проверить сообщения о пытках политолога Александра Кынева (признан в РФ иноагентом) при задержании. Если информация подтвердится, он просит привлечь виновных к ответственности в пределах компетенции МВД, сообщает пресс-служба партии.

Александра Кынева (иноагент) задержали 25 сентября и в тот же день поместили под стражу в СИЗО «Матросская тишина». Правозащитники сообщали, что в следственный изолятор он поступил с переломами берцовой кости, «являющимися результатом пыток». Сейчас он находится в больнице при изоляторе.

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах подтвердил, что у политолога нашли следы побоев. Где они были получены, по его словам, неизвестно. Материалы о причинении телесных повреждений при задержании неустановленными лицами выделены в отдельное производство, сообщал РБК адвокат Михаил Бирюков.

Перовский районный суд Москвы отправил Александра Кынева (иноагент) в СИЗО на два месяца. Политологу предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК). По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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