Дмитриев рассказал о своих переговорах в США

Диалог между Москвой и Вашингтоном продолжается, у двух стран есть много сфер взаимодействия, заявил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал информацию о недавней поездке в США.

По словам господина Дмитриева, российской стороне важно, чтобы ее позиция была услышана. Он убежден, что Россия «будет успешна, в том числе в экономических проектах с зарубежными странами». «В энергетике и во многих других сферах Россия и США могут развивать успешные проекты вместе, как было и раньше. Поэтому продолжим диалог, и важно, чтобы позиция России была услышана, и позиция России, как всегда, очень четкая и понятная»,— рассказал глава РФПИ журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

На прошлой неделе российские дипломаты говорили, что Россия планирует в ближайшее время провести контакты с США для «снятия раздражителей в двусторонних отношениях». 29 сентября Reuters сообщило, что Кирилл Дмитриев провел конструктивную встречу по Украине с чиновниками США. По данным «РИА Новости», господин Дмитриев встретился с чиновниками американских Минфина и Минэнерго.