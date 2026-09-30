Дмитриев рассказал о своих переговорах в США
Дмитриев: Россия и США продолжают диалог по многим направлениям
Диалог между Москвой и Вашингтоном продолжается, у двух стран есть много сфер взаимодействия, заявил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал информацию о недавней поездке в США.
По словам господина Дмитриева, российской стороне важно, чтобы ее позиция была услышана. Он убежден, что Россия «будет успешна, в том числе в экономических проектах с зарубежными странами». «В энергетике и во многих других сферах Россия и США могут развивать успешные проекты вместе, как было и раньше. Поэтому продолжим диалог, и важно, чтобы позиция России была услышана, и позиция России, как всегда, очень четкая и понятная»,— рассказал глава РФПИ журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
На прошлой неделе российские дипломаты говорили, что Россия планирует в ближайшее время провести контакты с США для «снятия раздражителей в двусторонних отношениях». 29 сентября Reuters сообщило, что Кирилл Дмитриев провел конструктивную встречу по Украине с чиновниками США. По данным «РИА Новости», господин Дмитриев встретился с чиновниками американских Минфина и Минэнерго.
Российско-американские переговоры в сферах экономики и энергетики продолжаются, и, по словам Кирилла Дмитриева, их ход не полностью зависит от процесса урегулирования конфликта на Украине. Рабочим форматом для экономической части в феврале 2026 года называлась российско-американская группа по экономическому сотрудничеству, через которую велась работа по восстановлению экономических отношений.
В энергетике на контактах 29 сентября обсуждались возможные американо-российские инициативы в послевоенный период. Ранее, в апреле 2025 года, Дмитриев связывал восстановление отношений прежде всего с экономической и инвестиционной сферами.