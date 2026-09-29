«РИА Новости»: Дмитриев встретился с представителями Минфина и Минэнерго США

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обсудил с американскими чиновниками в Вашингтоне вопросы экономического сотрудничества с США. На встрече присутствовали представители Минфина и Минэнерго страны, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.

«Встреча прошла в дополнение к встречам в Нью-Йорке (с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. — “Ъ”)», — добавил собеседник агентства.

Источники Reuters охарактеризовали переговоры как «конструктивные». Стороны также обсуждали тему украинского урегулирования и возможные инициативы США и России в энергетической сфере в «послевоенный период».