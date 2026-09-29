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«РИА Новости»: Дмитриев встретился с представителями Минфина и Минэнерго США

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обсудил с американскими чиновниками в Вашингтоне вопросы экономического сотрудничества с США. На встрече присутствовали представители Минфина и Минэнерго страны, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.

«Встреча прошла в дополнение к встречам в Нью-Йорке (с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. — “Ъ”)», — добавил собеседник агентства.

Источники Reuters охарактеризовали переговоры как «конструктивные». Стороны также обсуждали тему украинского урегулирования и возможные инициативы США и России в энергетической сфере в «послевоенный период».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Практическим каналом для таких обсуждений стала двусторонняя экономическая рабочая группа, о создании которой Россия и США договорились 18 февраля 2026 года отдельно от военно-политических переговоров. В марте 2026 года в рамках контактов с американской стороной также обсуждались перспективные проекты и кризис на мировых энергетических рынках, поэтому энергетическая повестка могла включать не только поставки, но и более широкие проекты экономического взаимодействия.

Реализация подобных инициатив зависела не только от коммерческого интереса компаний. В октябре 2025 года сообщалось, что американские энергокомпании ожидали политического сигнала для работы с российскими партнерами, а 18 февраля 2026 года среди ограничений назывались санкции США против ЛУКОЙЛа и «Роснефти» и требование к Индии прекратить поставки российской нефти; при такой конструкции энергетическое сотрудничество требовало бы отдельных политических решений и учета действующих ограничений.

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