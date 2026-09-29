Reuters: Дмитриев провел конструктивную встречу по Украине с чиновниками США
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев во вторник провел «конструктивные переговоры» с официальными лицами США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев (слева)
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
По словам источника агентства, стороны обсуждали тему украинского урегулирования и «возможные американо-российские инициативы в энергетической сфере в послевоенный период».
На прошлой неделе российские дипломаты сообщали, что Россия планирует в ближайшее время провести контакты с США для «снятия раздражителей в двусторонних отношениях». Посол в Вашингтоне Александр Дарчиев указывал, что могут пройти несколько встреч, на которых будут обсуждать в том числе визовые вопросы.
Переговорный канал Кирилла Дмитриева с США имеет отдельный экономический трек: в феврале 2026 года Россия и США договорились создать двустороннюю экономическую рабочую группу, российскую часть которой возглавил Дмитриев. 4 июня 2026 года он говорил, что диалог в сферах экономики и энергетики продолжится и что в контактах с американской стороной не все зависит от процесса урегулирования конфликта на Украине.
При этом политическая связь между двумя направлениями сохраняется: в декабре 2025 года Дмитрий Песков заявлял, что американская сторона связывает возможность развития сотрудничества с процессом урегулирования, а Россия заинтересована в совместных проектах. В марте 2026 года Дмитриев сообщал, что во время визита во Флориду обсуждал с представителями США перспективные проекты для восстановления двусторонних отношений и кризис на мировых энергетических рынках.