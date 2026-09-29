Reuters: Дмитриев провел конструктивную встречу по Украине с чиновниками США

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев во вторник провел «конструктивные переговоры» с официальными лицами США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев (слева)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев (слева)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

По словам источника агентства, стороны обсуждали тему украинского урегулирования и «возможные американо-российские инициативы в энергетической сфере в послевоенный период».

На прошлой неделе российские дипломаты сообщали, что Россия планирует в ближайшее время провести контакты с США для «снятия раздражителей в двусторонних отношениях». Посол в Вашингтоне Александр Дарчиев указывал, что могут пройти несколько встреч, на которых будут обсуждать в том числе визовые вопросы.