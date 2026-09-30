Посольство уточнило данные о россиянах на борту аварийно севшего рейса FlyDubai

В генконсульстве РФ в Дубае заявили ТАСС, что россиян не было на борту самолета Flydubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив. Из-за драки пилотов лайнер выполнил посадку в Саудовской Аравии. На борту было около 180 пассажиров, среди них пострадавших нет.

ЧП случилось сегодня утром. Экипаж Boeing 737 подал сигнал бедствия и передал предупреждение о попытке захвата судна. Позднее выяснилось, что сигналы подали случайно из-за драки в кабине. По данным СМИ, один из пилотов пытался покончить с собой и разбить самолет, из-за чего лайнер резко снизился в воздухе. Израильский 14-канал пишет, что самолетом управляли граждане Омана и Объединенных Арабских Эмиратов.