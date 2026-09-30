12 канал: пилоты из России и Украины подрались на рейсе FlyDubai

Авиакомпания FlyDubai подтвердила, что между двумя пилотами на борту рейса Дубай—Тель-Авив произошла драка. Как сообщает израильский 12-й канал, один из пилотов — россиянин, второй — украинец.

По данным канала, конфликт длился «несколько минут». «Пилоты спорили друг с другом в кабине пилотов во время полета, один из них потерял сознание»,— заявили во Flydubai. Причина спора не уточняется. Обоих пилотов после посадки вывели из лайнера.

ЧП случилось сегодня утром. Экипаж Boeing 737 подал сигнал бедствия и передал предупреждение о попытке захвата судна. Израиль поднял в небо два истребителя для сопровождения лайнера. Позднее выяснилось, что причиной стала драка, а кнопку сигнала бедствия нажали случайно. Рейс Flydubai приземлился в Саудовской Аравии.