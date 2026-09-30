Григоренко рассказал, что включат в третий пакет против кибермошенников
Третий пакет мер против телефонных и онлайн-мошенников находится на финальной стадии разработки, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, в пакет включат около 20 инициатив.
Господин Григоренко уточнил, что в третьем пакете мер сосредоточат усилия на борьбе со схемами с сим-картами. Он назвал их «анонимным орудием преступления». «Акцент — на схемах с сим-картами. Злоумышленники повсеместно их используют»,— сказал вице-премьер в интервью «РИА Новости».
В июне Совет федерации одобрил второй пакет мер по противодействию кибермошенникам. В документе приводятся более 20 инициатив. Среди них — возможность устанавливать самозапрет на входящие международные звонки. У разных положений закона предусмотрены свои сроки вступления в силу. В правительстве также создали оперштаб по борьбе с кибермошенничеством.
Подробности — в материале «Ъ» «С глубоким возмещением».
Одна из мошеннических схем связана с перепродажей номеров: дропперы приобретают SIM-карты, а затем передают их для регистрации в мессенджерах или других сервисах, используемых в противоправных целях. Номера также могут служить промежуточным каналом для приема денег от потерпевших, после чего средства переводятся на банковские счета, цифровые или криптокошельки. При этом при проверке владельцев таких номеров иногда выясняется, что этих лиц и мест их регистрации не существует.
Отдельная лазейка связана с M2M-SIM-картами, предназначенными для обмена данными между устройствами. Для них обсуждаются меры, которые могут включать дополнительную идентификацию пользователей, исключение возможности передачи голосовой информации и SMS, а также запрет регистрации eSIM из-за границы. Главная цель этих поправок — не дать использовать M2M-SIM-карты для спам-обзвонов, а обеспечить их работу только по прямому назначению.
Более пристальный контроль за продажей SIM-карт уже не привел к снижению числа мошеннических звонков в России. Это связано с тем, что мошенники адаптируются быстрее, чем вводятся новые меры регулирования, что требует постоянной корректировки ограничений.