Григоренко рассказал, что включат в третий пакет против кибермошенников

Третий пакет мер против телефонных и онлайн-мошенников находится на финальной стадии разработки, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, в пакет включат около 20 инициатив.

Господин Григоренко уточнил, что в третьем пакете мер сосредоточат усилия на борьбе со схемами с сим-картами. Он назвал их «анонимным орудием преступления». «Акцент — на схемах с сим-картами. Злоумышленники повсеместно их используют»,— сказал вице-премьер в интервью «РИА Новости».

В июне Совет федерации одобрил второй пакет мер по противодействию кибермошенникам. В документе приводятся более 20 инициатив. Среди них — возможность устанавливать самозапрет на входящие международные звонки. У разных положений закона предусмотрены свои сроки вступления в силу. В правительстве также создали оперштаб по борьбе с кибермошенничеством.

Подробности — в материале «Ъ» «С глубоким возмещением».