С глубоким возмещением

Второй пакет антифрод-мер, рассмотрение которого запланировано Госдумой на 9 июня, оказался существенно доработан. В законопроекте появилось право на материальные компенсации жертв мошенников в полном объеме похищенных средств от банков и операторов связи в случаях, если те не предотвратят действия злоумышленников. Кроме того, решено отказаться от идеи регистрации на значимых ресурсах только по российской электронной почте и от предложения об открытии банковского счета только в привязке к ИНН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Подготовленная ко второму чтению версия законопроекта «Антифрод 2.0» размещена на портале Госдумы. Источник “Ъ”, близкий к разработке проекта, полагает, что с высокой долей вероятности документ будет принят при рассмотрении 9 июня сразу в двух чтениях.

Из документа авторы исключили ряд положений, в частности норму о подтверждении значимых действий через мессенджер Max вместо СМС, норму о регистрации на значимых ресурсах только по российской электронной почте, положения о регулировании работы сим-боксов и виртуальных телефонных станций, а также норму об открытии банковского счета только в привязке к ИНН и о способах восстановления доступа к учетной записи на портале «Госуслуг».

Законопроект дополнили и новыми мерами. Одна из них была анонсирована профильным вице-премьером Дмитрием Григоренко на ПМЭФ-2026 и получила широкий резонанс, это определение порядка компенсаций для жертв мошенников. Так, если банк или оператор связи проигнорирует определенный порядок действий по выявлению мошеннических операций, клиент сможет претендовать на компенсацию. Как сказано в таблице поправок к новой версии законопроекта, «в случае неисполнения обязанности, повлекшего хищения средств с лицевого счета абонента, оператор связи обязан возместить абоненту сумму перевода в порядке, установленном правительством». Аналогичная мера прописана для банков.

Меры о компенсациях могут вступить в силу с 1 марта 2027 года. «Предполагается, что компенсация будет равна сумме денежного перевода в адрес мошенника. При этом если организация выполнила требования, а клиент все равно передал деньги мошеннику, то в этом случае компенсация не предусмотрена»,— уточнили “Ъ” в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Также в проект добавили норму о борьбе с так называемой револьверной заменой сим-карт: договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 суток после его заключения. При этом оператор обязан прекратить предоставлять услуги связи и перестать взимать абонентскую плату, если абонент сообщил, что хочет расторгнуть договор. Собеседник “Ъ”, знакомый с ходом подготовки проекта, уточняет, что цель меры — исключить возможность мошеннических действий с помощью одноразовых сим-карт.

Дмитрий Григоренко, вице-премьер—руководитель аппарата правительства РФ, на ПМЭФ-2026: «Как только мы ни предупреждали о мошенничестве, но тут все как в любви. Если кто-то обманываться рад — он и будет обманываться».

В обновленном тексте законопроекта нет автоматического введения запрета на звонки из-за рубежа, эту опцию предполагается включать по желанию абонента. Также добровольно предлагается родителям сообщать о покупке сим-карт несовершеннолетними вместо обязательной меры. А если иностранец не пройдет верификацию для пользования сим-картой, договор с ним должен быть расторгнут.

Предельное количество банковских карт на пользователя сейчас указано как не более 20, а не как не более 5 в каждом банке. При этом введение единой системы учета банковских карт в проекте сохранилось, как и маркировка звонков из-за рубежа.

Остался и запрет для хостинг-провайдеров представлять ресурсы для размещения VPN-сервисов, и досудебная блокировка сайтов с вредоносным ПО. А также норма о том, что Минцифры получит право устанавливать предельную цену на массовые обзвоны, разрешенные законом.

В Минцифры “Ъ” сообщили, что «редакция ко второму чтению стала итогом проработки с заинтересованными ведомствами и бизнесом». Ряд норм был скорректирован для достижения согласованной версии. Финальная редакция будет опубликована после принятия законопроекта Госдумой в трех чтениях.

После доработки законопроект получился достаточно сбалансированным и теперь учитывает интересы основных участников рынка, считают в «МегаФоне». «С точки зрения формулировок видим, что проблематика финансового сектора транслируется на телеком-операторов»,— отмечают в «Вымпелкоме». С одной стороны, есть ожидания, что операторы связи будут активно бороться со спамом и нежелательными звонками, а с другой — банкам дают право бесконтрольно такие звонки совершать без возможности абонента от них отказаться. «Несмотря на это, будем использовать любые решения для защиты клиентов»,— говорят в операторе. В Т2 отказались от комментариев. “Ъ” направил запрос в МТС, Сбербанк, ВТБ, ГПБ, Альфа-банк и ПСБ.

Весь смысл законопроекта — разорвать возможность взаимодействия мошенника и его жертвы, говорит глава комитета по ИБ Ассоциации российских банков Андрей Федорец. «В целом нормы законопроекта рынок рассматривает скорее позитивно, так как требования закона кажутся достаточно сбалансированными с точки зрения уменьшения рисков кражи данных и денег».

Татьяна Исакова, Юлия Пославская