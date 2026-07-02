В правительстве России создали оперштаб по борьбе с кибермошенничеством

В правительстве России сформирован оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством. Его возглавил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Соответствующее распоряжение уже подписано, сообщили в аппарате господина Григоренко.

«Задача оперштаба — объединить усилия государства и бизнеса для противодействия онлайн-преступникам. К его работе подключились федеральные ведомства, в том числе правоохранительные, Банк России, а также бизнес: операторы связи, банки, цифровые платформы»,— указано в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).

Штаб будет оперативно выявлять мошеннические схемы и разработывать новые меры противодействия онлайн-преступности. В том числе — внутри государственной информационной системы «Антифрод».

Создание оперштаба — одна из системных инициатив правительства, направленная на противодействие кибермошенникам. По итогам реализуемых правительством мер за первые 5 месяцев 2026 года число преступлений с использованием информационных технологий сократилось на 31%, уточняется в заявлении.

В июне Совет федерации одобрил второй пакет мер по противодействию кибермошенникам. В документе приводятся более 20 инициатив. Среди них — возможность устанавливать самозапрет на входящие международные звонки. У разных положений закона предусмотрены свои сроки вступления в силу. Отдельные нововведения начнут действовать с 1 сентября 2026 года, 1 марта 2027 года, 1 сентября 2027 года и 1 января 2028 года.