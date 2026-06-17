Совет федерации одобрил второй пакет антифрод-мер

Совет федерации на пленарном заседании одобрил закон, в котором содержится второй пакет мер по противодействию кибермошенникам. В документе приводятся более 20 инициатив.

Пакет мер, среди прочего, предусматривает возможность устанавливать самозапрет на входящие международные звонки. Его можно снять только через МФЦ. Массовые вызовы по закону будут разрешены только для информирования абонентов. Оператор будет обязан проводить их законно или по документам, подписанным президентом, правительством и Банком России.

Несколько мер в законе касаются SIM-карт. Держатели смогут расторгнуть договор с оператором только спустя 90 дней с момента регистрации SIM-карты. Инициатива нужна для того, чтобы мошенники не могли быстро их менять. Родители получат право регистрировать детские SIM-карты, для которых правительство установит отдельные правила оказания услуг связи.

Кроме того, пакет мер предполагает создание базы IMEI-номеров устройств (уникальный 15-значный идентификационный номер), по которой можно будет идентифицировать гаджет. Отдельное положение посвящено созданию сервиса «красная кнопка» на портале «Госуслуг» для оперативных сообщений о киберпреступлениях. Закон ограничивает максимальное количество банковских карт у одного клиента до 20 карт во всех банках, а также запускает единую систему учета платежных карт для контроля и администрирования этого ограничения.

У разных положений закона предусмотрены свои сроки вступления в силу. Отдельные нововведения начнут действовать с 1 сентября 2026 года, 1 марта 2027 года, 1 сентября 2027 года и 1 января 2028 года.

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