Власти регионов Черноземья не планируют вводить режим ЧС из-за роста цен на зерно

В большинстве областей Черноземья власти не планируют вводить режим чрезвычайной ситуации в связи с ростом цен на зерно на фоне приостановки экспорта через основные терминалы Азовского и Черного морей. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили региональные минсельхозы Воронежской, Курской, Орловской и Тамбовской областей в ответ на запросы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным «Совэкона», в сентябре экспортные поставки российской пшеницы составят 1,8–2,3 млн т, сократившись на 52,1–62,5% к аналогичному периоду прошлого года. В Ростовской области власти ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне сложностей с вывозом зерна. Пока это единственный регион РФ с таким режимом.

В частности, в минсельхозе Воронежской области пояснили «Ъ-Черноземье», что «объективные предпосылки для введения режима ЧС в настоящее время отсутствуют». В 2026 году из регионального бюджета на возмещение местным сельхозпроизводителям части затрат на производство зерновых культур было выделено 534,5 млн руб.

По итогам 2025 года экспорт продукции АПК Воронежской области превысил $670 млн. В прошлом году воронежские предприятия экспортировали сельхозпродукцию в 63 страны мира, причем 80% экспорта пришлось на долю Турции, Индии, Китая, Египта и стран СНГ. По предварительной оценке регионального минсельхоза, объемы экспорта продукции АПК в 2026 году в регионе «планируются не ниже уровня предыдущего года». С начала года продукция воронежских аграриев поставлялась в 59 стран мира.

Кроме того, Минсельхоз РФ совместно с Минтрансом РФ, РЖД , «Росморречфлотом» и предприятиями-экспортерами создал оперштаб по вопросам переориентации грузовых потоков сельхозпродукции. Данные об объемах экспорта продукции АПК Воронежской области через Азовско-Черноморский бассейн в воронежском минсельхозе не раскрыли, отметив, что они «не подлежат передаче третьим лицам».

В минсельхозе Курской области на запрос «Ъ-Черноземье» добавили, что Минсельхоз РФ планирует провести закупочные зерновые интервенции, пролонгировать льготные кредиты на осенние полевые работы и ввести субсидии на реализованную тонну зерна. Также в Правительстве РФ в ближайшее время рассмотрят проект постановления по обнулению экспортных пошлин на зерно до 31 декабря.

на запрос «Ъ-Черноземье» добавили, что Минсельхоз РФ планирует провести закупочные зерновые интервенции, пролонгировать льготные кредиты на осенние полевые работы и ввести субсидии на реализованную тонну зерна. Также в Правительстве РФ в ближайшее время рассмотрят проект постановления по обнулению экспортных пошлин на зерно до 31 декабря. В департаменте сельского хозяйства Орловской области «Ъ-Черноземье» отметили, что в 2026 году на развитие АПК Орловской области государственная поддержка составляет 1,19 млрд руб., в том числе на поддержку элитного семеноводства, возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур.

«Ъ-Черноземье» отметили, что в 2026 году на развитие АПК Орловской области государственная поддержка составляет 1,19 млрд руб., в том числе на поддержку элитного семеноводства, возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур. В министерстве сельского хозяйства Тамбовской области пояснили «Ъ-Черноземье», что в апреле 2026-го за счет средств федерального и регионального бюджетов аграриям региона оказали поддержку в 434,8 млн руб. на возмещение затрат на производство зерновых культур, просубсидировано было 475,5 тыс. т зерна.

пояснили «Ъ-Черноземье», что в апреле 2026-го за счет средств федерального и регионального бюджетов аграриям региона оказали поддержку в 434,8 млн руб. на возмещение затрат на производство зерновых культур, просубсидировано было 475,5 тыс. т зерна. Власти Белгородской и Липецкой областей пообещали ответить на запросы «Ъ-Черноземье» позднее.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», темпы падения цен на пшеницу в Черноземье в августе оказались несколько скромнее, чем в целом по стране. Наиболее заметная динамика наблюдается в Орловской области, где фуражный ячмень подешевел на 30%. Участники рынка отмечают, что себестоимость производства уже превышает закупочные цены.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Экспорт клюет по зернышку».

Егор Якимов