Аркадий Чернецкий: «безразмерная льготная ипотека закончилась»

Привычной ипотеки, к которой потребитель привык за последние годы, не стоит ждать в ближайшее время. Об этом заявил первый заместитель председателя свердловского заксобрания, вице-президент НОСТРОЙ Аркадий Чернецкий на сессии, организованной «Коммерсантъ-Урал» совместно с администрацией Екатеринбурга и коллегией адвокатов «Регионсервис» в рамках форума 100+ TechnoBuild.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Давайте называть вещи своими именами: безразмерная льготная ипотека закончилась. Сегодня государство пытается каким-то образом удержать этот механизм на плаву за счет поддержки определенных групп населения. Но, тем не менее, мы понимаем, что это не совсем то, что было еще 2-3 года назад. Думаю, я не открою секрет, если скажу, что вряд ли стоит в ближайшее время ждать возвращения ипотеки в то же русло, которое было, которое для нас было привычно и удобно»,— заявил господин Чернецкий.

По его мнению, сейчас застройщикам нужно искать новые формы и подходы, которые могли бы работать вместе с ипотекой, которую удалось сохранить. Он напомнил о практиках 1990-х годов — муниципальные займы, взаимное кредитование и рассрочки.

Какие еще проблемы и пути решения обсуждали застройщики и представители власти — в материале «Ъ-Урал».

Мария Игнатова