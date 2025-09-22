Воронежский «Энергосбыт» хочет обанкротить своего совладельца

В Арбитражный суд Воронежской области поступил банкротный иск к воронежскому бизнесмену Ивану Попенкову от местного ООО «Энергосбыт». Сумма задолженности не раскрывается. Заявление пока не принято к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Господин Попенков прочел сообщение «Ъ-Черноземье», но не ответил на него.

По данным Rusprofile, ООО «Энергосбыт» зарегистрировано в Воронеже в 2014 году. Уставный капитал — 2 млн руб. Основной вид деятельности — торговля электроэнергией. Доли в компании принадлежат Ивану Попенкову (50%), Ольге Камориной (25%) и Сергею Еремину (25%). В 2024 году общество продемонстрировало нулевую выручку и чистую прибыль. Компания была признана банкротом в ноябре 2024 года. Крупнейшими кредиторами выступают ПАО «Россети Центр», ПАО «ТНС Энерго Воронеж» и УФНС по Воронежской области. Конкурсный управляющий — Андрей Белокур.

Господин Попенков также является соучредителем и директором еще одного ООО «Энергосбыт», зарегистрированного в Воронеже по тому же адресу в 2016 году и также специализирующегося на торговле электроэнергией. Уставный капитал — 4 млн руб. В равных долях компанией владеют Иван Попенков и Сергей Еремин. Выручка общества в 2021 году составила 36 млн руб., чистая прибыль — 3,5 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрывались.

Егор Якимов