Суд конфисковал 3 млрд рублей у экс-главы «Русагро»

Хамовнический суд Москвы удовлетворил второй антикоррупционный иск Генпрокуратуры к бывшему гендиректору ПАО «Группа Русагро» Максиму Басову и родственникам основателя холдинга Вадима Мошковича. Об этом сообщает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший гендиректор компании Максим Басов во время судебного заседания в июне 2026 года

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Бывший гендиректор компании Максим Басов во время судебного заседания в июне 2026 года

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Суд взыскал с господина Басова 3,07 млрд руб., обратив их в доход государства как имущество, полученное коррупционным путем. В счет погашения требования государству переданы денежные средства на его счетах в размере более 147 млн руб., а также ценные бумаги ряда компаний. Среди них — 30,4 тыс. акций «Яндекса», около 70 тыс. акций «Лукойла», 200,8 тыс. акций «Норильского никеля», порядка 560 тыс. акций Магнитогорского металлургического комбината, более 1,3 млн акций «Газпрома», более 2,3 млн обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка, а также шесть облигаций ВТБ номиналом 10 млн руб.

Кроме того, суд конфисковал деньги бывшей супруги Вадима Мошковича Натальи Быковской, размещенные на банковских счетах. Речь идет о более чем 364 млн юаней и 35,1 млн руб. Ранее на ее счетах были арестованы средства на сумму свыше 4,1 млрд руб.

Как сообщило РИА «Новости», также в доход государства обращены около 8 млн акций ПАО «Группа Русагро», принадлежавших сестре основателя холдинга Юлии Трибунской и его племяннику Сергею Трибунскому.

Второй антикоррупционный иск стал продолжением масштабного разбирательства вокруг структуры владения «Русагро». По версии Генпрокуратуры, Вадим Мошкович, занимая должность сенатора от Белгородской области с 2006 по 2014 год, незаконно управлял холдингом, а для «размытия структуры владения» распределил акции материнской компании между собой и доверенными лицами — бывшей супругой Натальей Быковской, племянником Сергеем Трибунским, его женой Луизой Площанской и гендиректором Максимом Басовым.

В начале мая 2026 года Хамовнический суд уже удовлетворил первый иск Генпрокуратуры, обратив в доход государства контрольный пакет холдинга и 87 млн руб. господина Басова.

В июне Мосгорсуд частично пересмотрел это решение, вернув Сергею Трибунскому 14,37 млн акций стоимостью около 1,5 млрд руб. Апелляция согласилась с доводами защиты о том, что бумаги были приобретены им как профессиональным инвестором на собственные средства в сентябре 2021 года — спустя почти семь лет после того, как Мошкович перестал быть сенатором. При этом основное решение о передаче государству контрольного пакета «Русагро» осталось в силе.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», основателю «Русагро» Вадиму Мошковичу и экс-гендиректору компании Максиму Басову в июне этого года утвердили обвинение в мошенническом хищение акций холдинга «Солнечные продукты» на 50 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации более 28 млрд руб. (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ). Господин Мошкович также обвиняется в даче взятки охотничьим карабином бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову (ч. 5 ст. 291 УК РФ), а господин Иванов — в ее получении (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Алина Морозова