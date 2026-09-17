На счетах бывшей жены основателя «Русагро» арестовали больше 4 млрд рублей
На счетах бывшей жены основателя «Русагро» Вадима Мошковича Наталии Быковской арестовали больше 4,1 млрд руб. Об этом заявил прокурор на заседании Хамовнического суда Москвы, сообщает «Интерфакс».
Суд рассматривает второй антикоррупционный иск Генпрокуратуры к господину Мошковичу, госпоже Быковской и экс-гендиректору холдинга Максиму Басову. Надзорный орган просит обратить в доход государства 5,7 млн штук акций ПАО «Группа Русагро» у сестры господина Мошковича Юлии Трибунской и еще 2,26 млн акций у его племянника Сергея Трибунского.
Прокурор указал, что у Трибунских остается возможность получать дивиденды по ценным бумагам, что подразумевает «дальнейшее извлечение коррупционных доходов». По данным ведомства, Басовы также получили 3,2 млрд руб. премий и дивидендов, из которых в доход государства изъяли 209 млн руб.
Изначально Генпрокуратура просила конфисковать со счетов ответчиков более 1,3 млрд руб. и около $96 тыс., эти деньги орган называет частью доходов от «Русагро». По первому иску в мае 2026 года суд в доход государства обратил больше половины акций агрохолдинга, средства на валютных счетах господина Мошковича и 87 млн руб. господина Басова.
По версии Генпрокуратуры, Вадим Мошкович распределил акции материнской компании ПАО «Группа "Русагро"» между собой и доверенными лицами — Наталией Быковской, племянником Сергеем Трибунским, его женой Луизой Площанской и директором холдинга Максимом Басовым — «для размытия структуры владения холдингом». Именно поэтому требования по второму иску адресованы не только формальному собственнику бизнеса, но и держателям небольших пакетов из круга связанных с основателем лиц, включая Юлию Трибунскую и Сергея Трибунского.
Второй иск продолжает спор, начатый первым заявлением ведомства: 5 мая 2026 года Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил иск к Мошковичу и ряду связанных с ним лиц и обратил в доход государства более половины акций «Русагро» — 627 017 727 обыкновенных акций — а также другие активы стоимостью свыше полутриллиона рублей. Тогда суд отказался лишь изъять у Натальи Быковской квартиру в Хамовниках и загородный дом. Новое требование о передаче государству акций, оставшихся у родственников, направлено на ту же структуру распределенного владения, которую ведомство считает искусственно размытой.