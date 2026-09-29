Суд отклонил иск КУМЗ к «Русалу» на 4,8 млрд рублей

Арбитражный суд Свердловской области отклонил иск Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ) к «Русалу» на 4,8 млрд руб., следует из картотеки суда. Иск был подан на основании претензий к ценообразованию при поставках необработанного алюминия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«В иске отказать полностью»,— говорится в информации на сайте суда.

Напомним, КУМЗ требовал возместить 4,8 млрд руб. незаконного обогащения, утверждая, что «Русал» нарушил антимонопольные предписания, использовал в расчетах «европейскую надбавку» вместо «азиатской» и продавал металл на зарубежном рынке дешевле, чем на внутреннем.

«Русал» — третья компания в мире по объемам производства алюминия. Ей принадлежит 11 глиноземных заводов в России, Ирландии, Италии, Гвинее и на Ямайке. Помимо этого, она владеет долями в заводах, расположенных в Китае, Индии и Австралии. Согласно раскрытию за 2025 год, большая часть акций международной объединенной компании «Русал» принадлежит «Эн+ Групп» (56,88%) и «Саул Партнерс» (25,52%) — обе организации зарегистрированы в Калининградской области, 35% «Эн+ Групп» владеет Олег Дерипаска. По данным на 2025 год, на «Русал» приходится около 5,3% мирового производства алюминия и 4,7% производства глинозема. По итогам 2025 года увеличил выручку на 22,6% — до $14,81 млрд, но получил убыток $455 млн.

КУМЗ выпускает продукцию глубокой переработки из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов для аэрокосмической и нефтегазовой промышленности, атомной энергетики, судостроения, транспортного машиностроения и других отраслей. По данным раскрытия информации за 2025 год, 97,36% акций завода принадлежало АО «Алюминиевые продукты — Холдинг». По итогам 2025 года КУМЗ получил чистый убыток 2,262 млрд руб., выручка за год сократилась с 48,96 млрд руб. до 37,91 млрд руб.

«Русал» утверждал, что цена была определена по согласованной сторонами формуле. В компании указывали, что КУМЗ на протяжении действия договора принимал поставки и оплачивал их по согласованной цене, не требуя ее изменения через суд.

Подробнее в материале «Ъ-Урал» — «Металлурги отказываются от добавки»

Полина Бабинцева