Более 33 тыс. человек заболели ОРВИ за неделю в Свердловской области

За минувшие семь дней в Свердловской области зафиксировано 33,2 тыс. обращений с симптомами острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Показатель превысил недельные значения на 16,4%, однако остался на 23,4% ниже среднего многолетнего уровня. Большинство заболевших составляют дети, на которых приходится 65,6% всех случаев. Анализ проб показал, что основным возбудителем инфекции является сезонный риновирус.

Специалисты в области эпидемиологии рекомендуют жителям региона в скором времени сделать прививку от гриппа для профилактики заболевания.

Ирина Пичурина