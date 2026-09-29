На строительство производства в «Про-бизнес-парке» на Урале направят 643 млн

Свердловская область вошла в число регионов-победителей федерального конкурса на субсидирование развития промышленных и бизнес-парков. В рамках программы на строительство нового производственного комплекса в индустриальном парке «Про-бизнес-парк» направят 353 млн руб. из федерального бюджета, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Общий объем инвестиций оценивается в 643,64 млн руб. Помимо федеральных средств, в проект будут вложены 88,25 млн руб. из областного бюджета и 202,39 млн руб. собственных средств управляющей компании.

В рамках проекта планируется возведение комплекса общей площадью 27,4 тыс. кв. м. Первая очередь, финансируемая за счет бюджетных средств, включит здание площадью 6,9 тыс. кв. м. Его особенностью станут разгрузочно-погрузочные зоны, рассчитанные на одновременное использование несколькими резидентами. Реализация проекта запланирована на 2027-2028 годы.

В августе министр экономического развития России Максим Решетников в ходе рабочей поездки в Екатеринбург посетил «Про-бизнес-парк». Сейчас там работают 30 компаний, значительная часть которых связана с импортозамещением и развитием новых промышленных технологий.

Ирина Пичурина