Решетников обсудил с уральским бизнесом сокращение сроков промстроительства

Министр экономического развития России Максим Решетников обсудил в Екатеринбурге с представителями промышленного бизнеса сокращение инвестиционно-строительного цикла. Встреча состоялась 14 августа на площадке индустриального парка «Про-Бизнес-Парк», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Участники рассмотрели решения, которые позволяют быстрее запускать новые производства и расширять действующие предприятия. По словам господина Решетникова, за пять лет реализации инициативы «Реинжиниринг правил промышленного строительства» срок прохождения процедур на пути инвестора сократился на 26,3%, или 533 дня. В 2020 году полный цикл занимал в среднем 66,5 месяца (2024 дня). К 2030 году его планируется сократить до 40 месяцев, или 1214 дней.

В ходе встречи свердловские предприниматели предложили дополнительно пересмотреть ряд требований. Среди инициатив — увеличение площади объектов, для которых не требуется экспертиза проектной документации, упрощение строительства на территориях действующих предприятий, оптимизация технических требований в нефтегазовой отрасли и актуализация норм применения полимерно-армированных труб.

Еще несколько предложений касались инфраструктуры. В частности, предприниматели предложили создать механизм вывода бесхозяйных инженерных сетей с инвестиционных площадок, а также изменить порядок примыкания железнодорожных путей необщего пользования к инфраструктуре РЖД.

Представители Минстроя, Минпромторга, Минприроды, Минэнерго, Минтранса, Ростехнадзора и Росреестра дали комментарии по каждой из представленных инициатив. Те из них, которые получат положительную оценку, планируется включить в обновленную дорожную карту.

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин отметил, что регион заинтересован в дальнейшем сокращении сроков реализации промышленных инвестпроектов.

«Для Свердловской области важно, чтобы регуляторные процедуры были понятными и последовательными, а предприятия могли быстрее переходить от принятия инвестиционного решения к строительству и выпуску продукции. Мы готовы совместно с коллегами и бизнесом находить такие решения и направлять предложения по изменению регулирования на федеральный уровень»,— сказал Дмитрий Ионин.

Полина Бабинцева