РБК: концерта Канье Уэста в России осенью не будет
Планировавшиеся 10 и 11 октября концерты рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге не состоятся, заявил РБК неназванный федеральный чиновник. Источник издания на концертном рынке допустил, что мероприятия могут перенести.
Канье Уэст
Фото: Randall Hill / Reuters
По словам источника РБК, близкого к администрации Санкт-Петербурга, «договоренности не были достигнуты». Близкий к администрации президента собеседник издания заявил, что изначально идею пригласить рэпера в Россию поддержали несколько чиновников в Кремле. Однако при подготовке «была допущена ошибка»: мероприятия якобы не согласовали с властями Санкт-Петербурга и губернатором Александром Бегловым.
Как утверждает РБК, для согласования концертов «из Санкт-Петербурга обратились в Москву», но после этого обращения у Кремля возникли претензии как к самому мероприятию, так и к рэп-исполнителю. По словам федерального чиновника, против концерта выступили силовики, недовольство которых вызвали высказывания Канье Уэста о Гитлере и использование рэпером запрещенной символики.
Концерты Канье Уэста в России анонсировало Say Agency, провести их должны были на «Газпром Арене». Однако площадка заявила, что не подписывала договор об аренде, поэтому шоу на стадионе провести не смогут. С сайта тура рэпера пропали объявления о концертах в России. В конце прошлой недели американское агентство Access Opera, которое является партнером тура Канье Уэста, сообщило одному из зрителей, что выступление рэпера в России не состоится.
О ситуации с концертами рэп-исполнителя — в материале «Ъ» «Петербург выпал из тура».
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Для концерта требовалась последовательная процедура: сначала согласование шоу с городской администрацией, затем договор с «Газпром Ареной» и только после этого контракт с исполнителем. При незавершенном первом этапе оформление площадки и работа с артистом не переходили к следующей стадии.
После анонса выступлений в Смольный поступали жалобы из-за прежних антисемитских высказываний Канье Уэста, его одобрительных слов об Адольфе Гитлере и использования символики, которую авторы жалоб сочли неприемлемой для Петербурга. Планы концерта в России обсуждались и раньше: представитель рэпера говорил о таком шоу в январе 2022 года, а сообщения о возможном выступлении в «Лужниках» в июне позже опроверг глава TCI Эдуард Ратников.