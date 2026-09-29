РБК: концерта Канье Уэста в России осенью не будет

Планировавшиеся 10 и 11 октября концерты рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге не состоятся, заявил РБК неназванный федеральный чиновник. Источник издания на концертном рынке допустил, что мероприятия могут перенести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канье Уэст

Фото: Randall Hill / Reuters Канье Уэст

Фото: Randall Hill / Reuters

По словам источника РБК, близкого к администрации Санкт-Петербурга, «договоренности не были достигнуты». Близкий к администрации президента собеседник издания заявил, что изначально идею пригласить рэпера в Россию поддержали несколько чиновников в Кремле. Однако при подготовке «была допущена ошибка»: мероприятия якобы не согласовали с властями Санкт-Петербурга и губернатором Александром Бегловым.

Как утверждает РБК, для согласования концертов «из Санкт-Петербурга обратились в Москву», но после этого обращения у Кремля возникли претензии как к самому мероприятию, так и к рэп-исполнителю. По словам федерального чиновника, против концерта выступили силовики, недовольство которых вызвали высказывания Канье Уэста о Гитлере и использование рэпером запрещенной символики.

Концерты Канье Уэста в России анонсировало Say Agency, провести их должны были на «Газпром Арене». Однако площадка заявила, что не подписывала договор об аренде, поэтому шоу на стадионе провести не смогут. С сайта тура рэпера пропали объявления о концертах в России. В конце прошлой недели американское агентство Access Opera, которое является партнером тура Канье Уэста, сообщило одному из зрителей, что выступление рэпера в России не состоится.

О ситуации с концертами рэп-исполнителя — в материале «Ъ» «Петербург выпал из тура».