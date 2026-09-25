Агентство-партнер тура сообщило фанату об отмене концерта Канье Уэста в России

Американское агентство Access Opera, которое является партнером тура Канье Уэста, сообщило в соцсети одному из зрителей, купившему билеты на шоу, что выступление рэпера не состоится. «Фонтанка» опубликовала скриншоты ответа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

«Газпром (Арена)» публично заявила, что контракта не было. Без места проведения (выступления) артист не может выступать. Все запросы нужно направлять в Say Agency»,— говорится в ответе агентства. Также Access Opera посоветовала покупателям билетов обращаться в Say Agency за возвратом денег. В телеграм-канале Say Agency сообщается, что всю официальную информацию о концертах рэпера опубликуют в среду.

Ранее из афиши Канье Уэста пропали два концерта в Санкт-Петербурге. Сейчас на сайте Yeezy tour упомянуты шоу только в Джакарте (Индонезия), Хьюстоне, Далласе и Фениксе. Информацию о нем также удалили с сайта Access Opera. При этом на сайте концертного агентства Say Agency все еще можно купить билеты. «Ъ» направил запрос в агентство.

Say Agency анонсировало концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Однако площадка заявила, что не подписывала договор об аренде, поэтому шоу на стадионе провести не смогут. В агентстве уверяли, что отменять концерты не будут.

Глава корпорации PMI (организовала в России, в частности, концерты Paul McCartney, Shakira, Kiss и Depeche Mode) Евгений Финкельштейн в разговоре с «Ъ» отметил, что Say Agency совершило ошибку при планировании концерта рэпера в России. По его словам, необходимо было сначала согласовать шоу у администрации города, подписать договор с площадкой «Газпром Ареной» и только потом заключать контракт с исполнителем. Практика, которой придерживались организаторы концерта, существует, но только с «проверенными артистами».

Возврат средств, говорит господин Финкельштейн, как правило, осуществляется не артистом, а организатором. Но это зависит от контракта. «Обычно с иностранцами, если концерт отменен не по вине артиста, то он эти деньги и не возвращает»,— сказал глава PMI, отметив, что владеет такой информацией, так как его компания тоже вела переговоры с артистом. Он также напомнил, что обвинение в мошенничестве руководителям концертной организации могут предъявить только в случае невозврата денег за билеты. «Если организация деньги возвращает, то никакого состава уголовного преступления нет»,– сказал он.

Мария Барановская